لتحقيق الانضباط الإداري.. إحالة 97 موظفا للتحقيق بأبو حمص

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص، أسفرت عن إحالة 97 من العاملين بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا و الادارة الزراعية بأبو حمص للتحقيق لترك العمل قبل مواعيد الانصراف الرسمية.

حملات مرورية في البحيرة

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت، حملات مرورية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية، أسفرت عن إحالة ٧٧ من العاملين لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية، أسفرت عن إحالة ١٠ من العاملين بالوحدات الصحية بقرى محلصتا والقرداحي للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات مرورية، أسفرت عن إحالة ٦٨ من العاملين بالوحدات الخدمية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات أسفرت عن الآتي :-

- إحالة ١٠٣ من العاملين بمستشفي الدلنجات المركزى والإدارة الصحية ومكتب صحة الدلنجات والوحدة الصحية بكوم إكرام والإدارة التعليمية والمركز الطبي لعدم توقيع انصراف و لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

- تحرير ( ٧ محاضر إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص - ٣ محاضر بيئة - ٢٠ محضر إشغال طريق - ١٠ محاضر عدم ارتداء كمامات).

- ضبط ١٠ شيشه بإحدى المقاهي ورفع ٢٢٤ إشغال طريق بنطاق المدينة.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود أسفرت عن إحالة 20 من العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة التموين و مكتب الصحة و مركز الامومة والطفولة للتحقيق لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى أسفرت عن إحالة 115 من العاملين بمستشفى حوش عيسى العام ومركز رعاية الأمومة والطفولة والإدارة الصحية والزراعية والوحدة الصحية للتحقيق لترك العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية.