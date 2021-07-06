إشادة برلمانية بتصنيع لقاح كورونا فى مصر.. نواب: إنجاز حضاري للدولة.. والقاهرة ستتحول لمركز إقليمي فى صناعة اللقاحات

برلماني عن تصنيع لقاح كورونا فى مصر: يحقق الأمن القومي

برلماني يشيد بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس بتصنيع مليوني جرعة لقاح سينوفاك محليا

برلمانية: إنتاج مصر 80 مليون جرعة من لقاح كورونا إنجاز حضاري للدولة





أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تصنيع لقاح سينوفاك في مصر نقلة تاريخية، وأن قضية توفير اللقاحات فى مصر الخاصة بـ فيروس كورونا مسألة أمن قومى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بأن تكون جميع اللقاحات متوفرة فى مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق منذ أول لحظة بعد جائحة كورونا توجيهات بشأن تأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين المصريين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية طرقت جميع الأبواب.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن نجاح مصر في لقاح فيروس كورونا ليس مهما فقط للدولة المصرية وإنما لدول أفريقيا والوطن العربي والعالم أجمع، خاصة مع استحواذ الدول الكبرى على اللقاحات المضادة لكورونا، بينما دول العالم الثالث ذات حصة قليلة.

وأشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والإعلان عن الانتهاء من إنتاج 2 مليون جرعة لقاح سينوفاك فاكسيرا خلال أيام في مصر، ويتم إنتاج 600 مليون جرعة يوميا داخل مصانع إنتاج اللقاح بالعجوزة.

تطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا بنهاية العام الحالي

وقال "حنفى" فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إن مصر بعد إنتاج هذا اللقاح محلياً ستكون مركزاً إقليمياً فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية العالمية لتصدير مثل اللقاحات المهمة للأسواق العربية والأفريقية وتلبية احتياجات جميع الدول العربية والأفريقية فى إطار الدور التاريخى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء العرب والأفارقة.

وثمن تأكيد وزارة الصحة والسكان بأن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية هذا العام، بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، حيث سيتم إنتاج من 10 – 15 مليون جرعة لقاح شهريا بداية من أغسطس المقبل، وتطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا بنهاية العام الحالي.

وأعلن النائب سيد طه حنفى اتفاقه مع إعلان وزارة الصحة والسكان بأنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع لقاحات كورونا سيتم البدء في التصدير سواء للدول الأفريقية وغيرها من دول العالم، مناشداً جميع المواطنين المصريين تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من التداعيات السلبية لهذا الفيروس الخطير.

من جانبه، أكد الدكتور فريدي البياضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والقيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن بدء تصنيع لقاح كورونا بمصر هو خطوة في غاية الأهمية نحو تحقيق الأمن القومي في مجال الصحة، ورأينا أن الدول التي قامت بتصنيع اللقاحات هي أولى الدول التي استطاعت السيطرة على الوباء (باستثناء بعض البلاد التي حدثت لديها تحورات للڤيروس مثل الهند).

وأضاف البياضي فى بيان له، أن التحالف العالمي (كوڤاكس) المسئول عن إمداد دول العالم غير المصنّعة للقاح عجز عن توفير الكميات اللازمة، ومن ثم وجب على مصر ألا تكون تحت رحمة الدول المصنّعة للقاح، وهناك أيضاً بعد علمي وهو إثبات أن مصر قادرة على تصنيع هذا اللقاح مع خضوع هذه العملية لمعايير دولية مشددة وهذا تأكيد أن مصر هي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال تصنيع الأدوية واللقاح، وأخيراً فإن نجاح مصر في تصنيع هذا اللقاح يعطي لنا أولوية في المستقبل للحصول على امتياز تصنيع أدوية ولقاحات أخرى.

فيما أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن تصنيع مصر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث يبلغ إنتاج 80 مليون جرعة من اللقاح خلال نهاية العام الجاري، تكفي لتطعيم 40 مليون مواطن اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، يُعد إنجازا حضاريا كبيرا للدولة.

وأوضحت “عطوة”، خلال البيان الصادر لها، أن نجاح مصر في لقاح فيروس كورونا ليست مهمة فقط للدولة المصرية، وإنما لدول أفريقيا والوطن العربي والعالم أجمع، خاصة مع استحواذ الدول الكبري على اللقاحات المضادة لكورونا، بينما دول العالم الثالث ذات حصة قليلة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأعداد السابقة، وهذا ما يؤكد انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ويرجع ذلك إلى اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية للفيروس.