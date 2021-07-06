انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بطوخ ..صور

نجحت جهود الأجهزة الأمنية والشعبية ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية في إقرار الصلح بين عائلتي "نصر الدين " و "فرحات" قرية السيفا دائرة مركز شرطة طوخ.

حيث عقدت جلسة صلح وتقديم الكفن بالقرية لوأد الخلاف و الثأر بين العائلتين في واقعة مقتل طالب إعدادي من أسرة " نصر الدين " علي يد زميله طالب آخر في مشاجرة من عائلة "فرحات " منذ 3 سنوات.

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وأعلنت عائلة نصر الدين تقبلها العزاء في فقيدهم عقب تقديم الكفن والصلح بين العائلتين ، وشهدت جلسة الصلح عددا من القيادات الأمنية والشعبية ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ فى القليوبية وعدد من المحكمين وممثلي الأجهزة الأمنية والنواب أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ عن القليوبية.



ترجع قصة الخلاف إلي واقعة مصرع الشاب احمد مدحت من عائلة نصر الدين الطالب وقت الحادث في المرحلة الإعدادية حيث كان المجني عليه عائدا من درس خصوصي رفقة مجموعة من أصدقائه وكانوا يدرسون في الصف الثالث الإعدادي وأثناء ذلك حدثت مشاجرة بينه وبين أحد زملائه انتهت بضربه علي رأسه ودخل علي أثرها العناية المركزة ومات بعد 4 أيام لتشتعل المشاكل بين الطرفين والنزاعات وترفض اسرة القتيل اخذ العزاء فيه وخلال الفترة الماضية عقدت أكثر من جلسة صلح ولكنها كانت تفشل حتي نجحت المساعي في الصلح وتقبل العزاء وتقديم الكفن اليوم.



من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من شن حملة مكبرة استهدفت قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وحاملى السلاح النارى والأبيض واحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة استهدفت استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة المركز أسفرت الحملة عن ضبط 6 بلطجية ضبط بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 22 تاجر مخدرات وتحرير 19 قضية مخدرات أخرى.



كما تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء وضبط 4 متهمين اخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتمكنت الحملة من تنفيذ 7456 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.





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