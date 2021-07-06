إحتفالاً بثورة 30 يونيو..الداخلية تفتتح مقرات جديدة لسجلات الأحوال المدنية بالمحافظات

أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة إجراءات جديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي ، والوثائق الخاصة بالأحوال المدنية، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو كما قررت افتتاح سجلات مدنية جديدة تيسيرًا على المواطنين.



وقالت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته منذ قليل أنه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية ، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" ، وبمناسبة الإحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر ، قام قطاع الأحوال المدنية بعدد من الفعاليات .

ومن أبرزها ، إيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية متنقلة) مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة) بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا) ، حيث تم إستخراج (10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكن).

وأضافت وزارة الداخلية: " كما تم إيفاد مأموريات خارجية للمنازل والمستشفيات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى والمصدرات المميكنة لكبار السن والحالات الإنسانية بكافة المواقع على المستوى بالمجان حيث تم إستخراج 186 بطاقة رقم قومى و10 مصدراً من المصدرات المميكنة" .



وتابع البيان : " وإستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، فقد تقرر افتتاح وتشغيل عدد من المواقع الجديدة النموذجية والمراكز التجارية الكبرى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين دون التقيد بنطاق محال إقاماتهم".

والاماكن هي :

• محافظة القاهرة

1- المجمع الأمنى أمام أكاديمية الشرطة

2- داندى مول بطريق «القاهرة/ الإسكندرية» الصحراوى

3- عزبة الهجانة بمدينة نصر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث

4- منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

• محافظة الإسكندرية

1- (مركز كارفور التجارى)

2- رفع كفاءة وتطوير (سجل الجمرك بنقطة شرطة الأنفوشى).

• محافظة الدقهلية

(مجمع الأحوال المدنية).

• محافظة الغربية

(محلة زياد / مركز شرطة سمنود)

وأوضحت: " كما تم تمديد ساعات العمل بسجلات (قليوب وطوخ والقناطر الخيرية وفاقوس وبندر بيلا وكفر الدوار من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساءً، كما اضطلع قطاع الأحوال المدنية بتفعيل الخدمة النموذجية التي يتم خلالها إصدار وتسليم أي من مصدرات القطاع الثبوتية (بطاقات الرقم القومى ومصدرات مميكنة) بذات اليوم بعدد (10) مواقع نموذجية".

والاماكن هي:



1- مركز الخدمات الخاصة (مقر ديوان القطاع ).

2- مركز الخدمات العاجلة (مقر ديوان القطاع ).

3- المركز النموذجى بالعباسية

4- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ (مول سيتى ستارز بمدينة نصر)

5- مول مكسيم بالتجمهع الخامس

6- سيتى سنتر «كارفور» بالمعادى

7- الحمد بالتجمع الخامس

8- مول مصر مول

9- العرب بمدينة 6 أكتوبر

10- كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.