عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إجازة عيد الأضحى 2021.. تعرف على موعدها وعدد الأيام

صدى البلد

إجازة عيد الأضحى 2021 ، أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

إجازة عيد الأضحى 2021

وتقرر أن يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

 

كم عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2021

سيحصل الموظفون في محافظات مصر على إجازة عيد الاضحى 2021 في أيامه الأربعة، و حُدِّدت أيّام عيد الأضحى شرعاً بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.
 

ويعرف عيد الأضحى، أو ما يسمى بالعيد الكبير بأنّه: العيد الذي يحتفل به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة،وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات.

التموين تكشف أسعار الخراف الحية واللحوم استعدادا لعيد الأضحى

متى عيد الأضحى ؟.. الإفتاء: لايجوز مخالفة السعودية في تحديد غرة ذي الحجة

سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم

يُعرَّف العيد بأنّه: كُلّ يومٍ يكون فيه اجتماع، وقِيل إنّه من العادة؛ لأنّ الناس اعتادته، وقال الأزهري إنّ العيد عند العرب يُطلَق على كُلّ شيء يتكرّر؛ سواء بالفرح، أو الحزن، وقال ابن الأعرابيّ إنّه ما يعود في كُلّ عام بفرحٍ جديد، وقال الإمام النوويّ إنّ العيد سُمِّي عيداً؛ لأنّه يعود ويتكرّر، أو لأنّ الفرح يعود فيه، وهو من باب التفاؤل لِمَن يعود عليه العِيد؛ لأنّ العرب كانت تُسمّي القوافل عندما تخرج بالتفاؤل؛ ليتفاءلوا برجوعها سالمة، وقِيل لأنّ الله -تعالى- يعود على عباده في ذلك اليوم من كُلّ عام بكثرة الإحسان عليهم. أمّا تسميته بالأضحى فهي نسبة إلى الأُضحية؛ إذ إنّ الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في هذا اليوم، ويُسمّى أيضاً بيوم النَّحر؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه.

 

عدد أيام عيد الأضحى

شرَع الإسلام للمسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى شرعاً بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.


موعد عيد الأضحى 2021

يتصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

 

وتقرر أن يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

 

هل ستقام صلاة عيد الأضحى في المساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات.

 

وأضاف جمعة، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على “اليوتيوب”: "مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع".

 

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى .

وقفة عرفات موعد عيد الأضحى كم عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2021 عيد الأضحى أجازة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

سفيرة مصر في كوتونو تبحث دخول الدواء المصري إلى سوق بنين

مصطفى بكرى عن أزمة السد الإثيوبي:مصر نفد صبرها ولن تقبل الأمر الواقع

الحكومة : الانتهاء من أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني خلال أكتوبر

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

اقتصادي يوضح أسباب احتلال مصر المرتبة الأولي إفريقياً في تلقي الاستثمارات

بالدرجات.. الحد الادنى لـ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الحكومية في المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

نتيجة للاحترار العالمي.. تغطية الأنهار الجليدية بأغطية السيارات لمنع ذوبانها.. فيديو

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ