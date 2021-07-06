نوفمبر المقبل.. موعد عرض مسلسل المماليك لـ رانيا يوسف وبيومى فؤاد

كشفت الفنانة رانيا يوسف ، عن موعد عرض مسلسل "المماليك"، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية Live.



وقالت الفنانة رانيا يوسف خلال اللايف: "هتشوفو مسلسل المماليك في شهر نوفمبر، وهو مسلسل مكون من 60 حلقة".



وظهرت الفنانة رانيا يوسف في اللايف مع العديد من النجوم المشاركين في المسلسل مثل رامي وحيد ومحمد حاتم، وكانوا يصورون مشهدا من المسلسل ويراجعون السيناريو الخاص به.

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

كما تواصل الفنانة رانيا يوسف ، حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.