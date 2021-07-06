عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كانت تحمل 28 شخصا.. العثورعلى حطام الطائرة الروسية المفقودة في كامتشاتكا

طائرة
طائرة

ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة (إن – 26)، التي فُقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا. 


ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا أليكسي خرابروف قوله "نعم، عثروا على حطام الطائرة، لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف، غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات". 


من جانبه أكد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية. 


وأعلنت وزارة الطوارئ أن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة "بالانا"، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها. 


يُذكر أن المعلومات الروسية الرسمية تشير إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 28 شخصا، بينهم 6 أشخاص هم طاقم الطائرة. 
 

حطام طائرة طائرة النقل الروسية روسيا النقل الجوي الفيدرالية عام مؤسسة طيران

موضوعات متعلقة

روسيا تعثر على حطام طائرتها المنكوبة في كاماتشاتكا

الغموض يخيم على حادث تحطم طائرة ركاب روسية تُقل 28 شخصًا

ترشيحاتنا

ممر شرفي.. قصة تكريم طلاب صيدلة الزقازيق لـ أحمد رمضان

حكم الأضحية.. إعرف شروطها وهل يجوز للمديون شراؤها بالتقسيط

سفيرة مصر في كوتونو تبحث دخول الدواء المصري إلى سوق بنين

مصطفى بكرى عن أزمة السد الإثيوبي:مصر نفد صبرها ولن تقبل الأمر الواقع

الحكومة : الانتهاء من أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني خلال أكتوبر

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

نتيجة للاحترار العالمي.. تغطية الأنهار الجليدية بأغطية السيارات لمنع ذوبانها.. فيديو

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ