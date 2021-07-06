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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التنمية الثقافية تطلق الدورة الرابعة من مسابقة المواهب الذهبية

المواهب الذهبية
المواهب الذهبية

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، مسابقة المواهب الذهبية، حيث سيتم تلقي طلبات التقديم للدورة الرابعة من المسابقة الخاصة بأصحاب الهمم، والتي يقيمها الصندوق بالتعاون مع جمعية “البلد اليوم” للتنمية.

 

وأعلن القطاع أن الدورة الرابعة من مسابقة المواهب الذهبية ستكون في  مجالات الموسيقى والغناء، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

 

صرح بذلك الأستاذ دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأضاف أن فروع مسابقة المواهب الذهبية تتضمن: "الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي" لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، بالإضافة إلى مجال "الاستعراض" لفئة ضعاف السمع من سن 15 حتى 30 عاما.

 

جوائز وشروط المواهب الذهبية 

 

تتضمن شروط مسابقة المواهب الذهبية  التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وأن يقدم المتسابق أسطوانة dvd  تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع الصندوق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

 

وسيتم فرز الأعمال المقدمة إلى مسابقة المواهب الذهبية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، وفى نهاية المسابقة يتم إعلان الفائزين مع حصول جميع المتسابقين علي شهادات مشاركة.

 

مسابقة المواهب الذهبية تقدم فيها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام.

المواهب الذهبية الدورة الرابعة قطاع صندوق التمية الثقافية اغسطس القادم الغناء

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