وان بلس تؤجل إطلاق هاتفها القادم OnePlus Nord 2 لهذا الموعد

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس OnePlus الصينية، ستقوم بتأجيل إطلاق هاتفها الذكي الجديد OnePlus Nord 2 من فئة الهواتف المتوسطة والذي كان من المفترض إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن تعلن الشركة عن أى أسباب، ولكن يبدو أن الشركة على الأرجح تعاني من مشكلة النقص الشديد في أشباه الموصلات مثل باقي الشركات الأخرى.

ونشر المسرب الشهير موكول شارما على حسابه فى تويتر، أن شركة وان بلس OnePlus الصينية ستقوم بإطلاق هاتفها OnePlus Nord 2 في 24 يوليو القادم، بدلا من إطلاقه بعد أيام في 9 يوليو المقبل، وفقاً لموقع indian express .

ومن المتوقع بشكل ان يكون موعد 24 يوليو هو الموعد الأقرب لإطلاق الشركة هاتفه OnePlus Nord 2، والذي يعتبر الهاتف الأول للشركة الذي سيعمل بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك وليس معالج من شركة كوالكم الأمريكية كما هوالمعتاد من قبل وان بلس.

وسيأتي هاتف OnePlus Nord 2 شبيها في تصميمه بهاتف OnePlus 9 الرائد الذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر، و سيضم الهاتف عددا من ألوان OnePlus 9 بالإضافة إلى ألوان مع حواف نحيفة وحجم أخف.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 القادم، كاميرا خلفية ثلاثية ذات شكل مستطيل مشابه لهاتف OnePlus 9، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، كما سيأتي بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية ، مقترن بمستشعر لبصمة الأصابع، ومقاوم للمياه والغبار .

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 بمعالج من شركة ميديا تيك، من نوع Dimensity 1200، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، ربما تكون غير قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، كما سيحتوي بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط كما أنه سيدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G.