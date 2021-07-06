عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. هيئة النزاهة الاتحادية تقبض علي مسؤول كبير بوزارة الصحة

العراق
العراق

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية “ العراقية ”، الثلاثاء، تفاصيل قرار حكم وجاهي بحق المدير العام لصحة بابل في قضية بصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات المتلكئة.
 
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لها إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت باصدار محكمة جنح الحلة حكماً وجاهياً بحق المدير العام لصحة بابل وثلاثة موظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".


وقالت هيئة النزاهة الاتحادية أن القرار جاء على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، والتي تتعلق بصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات المتلكئة.


وأبانت الهيئة ان المدانين ارتكبوا مخالفات في صرف مستحقات لإحدى الشركات العربية المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة".

txt

العراق يستعين بإيران لمعالجة أزمة الطاقة

txt

العراق.. إحباط محاولة إرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية ببغداد


ولفتت إلى ان الحكم القاضي بحبس المدانين تضمن إعطاء الحق للجهة المشتكية بطلب التعويض حال اكتساب الـقرار الدرجة القطـعية و إيداع المدان الأول (المدير العام) الحبس".


وبحسب البيان، كانت الهيئة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة".

هيئة النزاهة الاتحادية العراق صحة بابل محكمة جنح حكم قضائي

ترشيحاتنا

ممر شرفي.. قصة تكريم طلاب صيدلة الزقازيق لـ أحمد رمضان

حكم الأضحية.. إعرف شروطها وهل يجوز للمديون شراؤها بالتقسيط

سفيرة مصر في كوتونو تبحث دخول الدواء المصري إلى سوق بنين

مصطفى بكرى عن أزمة السد الإثيوبي:مصر نفد صبرها ولن تقبل الأمر الواقع

الحكومة : الانتهاء من أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني خلال أكتوبر

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

نتيجة للاحترار العالمي.. تغطية الأنهار الجليدية بأغطية السيارات لمنع ذوبانها.. فيديو

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ