العراق .. هيئة النزاهة الاتحادية تقبض علي مسؤول كبير بوزارة الصحة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية “ العراقية ”، الثلاثاء، تفاصيل قرار حكم وجاهي بحق المدير العام لصحة بابل في قضية بصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات المتلكئة.



وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لها إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت باصدار محكمة جنح الحلة حكماً وجاهياً بحق المدير العام لصحة بابل وثلاثة موظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".



وقالت هيئة النزاهة الاتحادية أن القرار جاء على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، والتي تتعلق بصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات المتلكئة.



وأبانت الهيئة ان المدانين ارتكبوا مخالفات في صرف مستحقات لإحدى الشركات العربية المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة".



ولفتت إلى ان الحكم القاضي بحبس المدانين تضمن إعطاء الحق للجهة المشتكية بطلب التعويض حال اكتساب الـقرار الدرجة القطـعية و إيداع المدان الأول (المدير العام) الحبس".



وبحسب البيان، كانت الهيئة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة".