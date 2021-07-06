كل شئ وارد.. أحمد شوبير يحذر جماهير الاهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة تحذير وتنبيه لجماهير فريق الكرة الأول في الأهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز يوم ١٧ يوليو الجاري

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه “ مع شوبير ” ب أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الجماهير تتعامل مع مباراة كايزر تشيفز وكان البطولة تم حسمها بالفعل مشددا أن كل شىء وارد في كرة القدم

وأضاف أن احترام المنافس أمر هام وضروري لأن الكرة تقدر من يحترمها مشددا أن المباراة ليست مضمونه على الاطلاق خاصة وأن فريق كايزر تشيفز فريق كبير ومنظم

وتابع أن هذه الحالة هي بين الجماهير ولكن اللاعبين في حالة تركيز شديد من أجل المباراة مشددا على أن مجلس الإدارة بدأ مبكرا الاستعداد للسفر للمغرب

وأضاف أن وليد سليمان نجم الفريق من الممكن أن يسافر مع البعثة رغم إصابته كنوع من التكريم له .

حسام البدري يطمئن على تريزيجيه

وحرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، على الاطمئنان علي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي،

وتواصل المدير الفني للمنتخب اليوم مع اللاعب لمعرفة أخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفني للمنتخب اللاعب علي ضرورة التحلي بالعزيمة وروح التحدي للتغلب علي إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفاءه أملآ في عودته للملاعب بأسرع وقت والعودة لصفوف المنتخب الوطني في المهمة الصعبة التي سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

يذكر أن حسام البدري دائم التواصل مع اللاعب في الفترة الماضية لمتابعة حالته أول بأول لاسيما وأن اللاعب يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني منذ توليه مسئولية الفراعنة.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية تصفيات كأس العالم خلال الأجندة القادمة.

الخطيب يستعرض استراتيجية العمل بقطاع الناشئين

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك في حضور لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنة، والكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.

شهد الاجتماع استعراض تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين عن الموسم المنقضي، حيث استمع محمود الخطيب ولجنة التخطيط إلى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافة التفاصيل الخاصة بأداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى خطة المرحلة المقبلة، وكذلك رؤيته الفنية المتعلقة بتطوير القطاع بما يحقق أهداف النادي في هذا الملف، ويتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

واستعرض الاجتماع أيضًا إستراتيجية العمل ونتائج خطة تطوير القطاع، التي سبق أن قدمها المدرب التشيكي في بداية فترة عمله مع النادي، إلى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم الجديد.