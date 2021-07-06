عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل شئ وارد.. أحمد شوبير يحذر جماهير الاهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة تحذير وتنبيه لجماهير فريق الكرة الأول في الأهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز يوم ١٧ يوليو الجاري 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه “ مع شوبير ” ب أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الجماهير تتعامل مع مباراة كايزر تشيفز وكان البطولة تم حسمها بالفعل مشددا أن كل شىء وارد في كرة القدم 

 

وأضاف أن احترام المنافس أمر هام وضروري لأن الكرة تقدر من يحترمها مشددا أن المباراة ليست مضمونه على الاطلاق خاصة وأن فريق كايزر تشيفز فريق كبير ومنظم 

 

وتابع أن هذه الحالة هي بين الجماهير ولكن اللاعبين في حالة تركيز شديد من أجل المباراة مشددا على أن مجلس الإدارة بدأ مبكرا الاستعداد للسفر للمغرب 

 

وأضاف أن وليد سليمان نجم الفريق من الممكن أن يسافر مع البعثة رغم  إصابته كنوع من التكريم له .

 

حسام البدري يطمئن على تريزيجيه 

وحرص  حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، على الاطمئنان علي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي،

وتواصل المدير الفني للمنتخب اليوم مع اللاعب لمعرفة أخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفني للمنتخب اللاعب علي ضرورة التحلي بالعزيمة وروح التحدي للتغلب علي إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفاءه أملآ في عودته للملاعب بأسرع وقت والعودة لصفوف المنتخب الوطني في المهمة الصعبة التي سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

يذكر أن  حسام البدري دائم التواصل مع اللاعب في الفترة الماضية لمتابعة حالته أول بأول لاسيما وأن اللاعب يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني منذ توليه مسئولية الفراعنة.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية تصفيات كأس العالم خلال الأجندة القادمة.

 

الخطيب يستعرض استراتيجية العمل بقطاع الناشئين
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك في حضور لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنة، والكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.

شهد الاجتماع استعراض تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين عن الموسم المنقضي، حيث استمع محمود الخطيب ولجنة التخطيط إلى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافة التفاصيل الخاصة بأداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى خطة المرحلة المقبلة، وكذلك رؤيته الفنية المتعلقة بتطوير القطاع بما يحقق أهداف النادي في هذا الملف، ويتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

واستعرض الاجتماع أيضًا إستراتيجية العمل ونتائج خطة تطوير القطاع، التي سبق أن قدمها المدرب التشيكي في بداية فترة عمله مع النادي، إلى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم الجديد.

شوبير وليد سليمان نجم الأهلي الأهلى نهائي ابطال افريقيا

موضوعات متعلقة

ورشة دوكو تعرض صحة سكان شارع عريان في بنها لخطر الإصابة بالأمراض

ترشيحاتنا

سفيرة مصر في كوتونو تبحث دخول الدواء المصري إلى سوق بنين

مصطفى بكرى عن أزمة السد الإثيوبي:مصر نفد صبرها ولن تقبل الأمر الواقع

الحكومة : الانتهاء من أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني خلال أكتوبر

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

اقتصادي يوضح أسباب احتلال مصر المرتبة الأولي إفريقياً في تلقي الاستثمارات

بالدرجات.. الحد الادنى لـ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الحكومية في المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

نتيجة للاحترار العالمي.. تغطية الأنهار الجليدية بأغطية السيارات لمنع ذوبانها.. فيديو

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ