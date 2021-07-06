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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حسين عيسى مستشارا للشئون الاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية

حسين عيسى
حسين عيسى

أصدر اتحاد الصناعات المصرية قرارا بتعيين الدكتور حسين عيسى مستشارا للشئون الاقتصادية بالاتحاد اعتبارا من يوليو الجاري. 

 

جاء تعيين الدكتور حسين عيسى في إطار سعي اتحاد الصناعات المصرية لاستقطاب خبرات رفيعة المستوي على المستوي الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون الاتحاد الجديد رقم 70 لسنة 2019 والذي ناط بالاتحاد معاونة الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، وأخذ رأي الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة، كما حدد من بين أهداف الاتحاد إمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد؛ الأمر الذي يستلزم قيام الاتحاد بإنشاء وحدة للدراسات الاقتصادية والتي سيشرف عليها الدكتور حسين عيسى. 


الدكتور حسين عيسى هو أحد الخبراء الاقتصاديين المرموقين الذين حصلوا علي أعلي الشهادات العلمية وتقلد عددا من المناصب العلمية والأكاديمية والنيابية في مصر حيث إنه حاصل على دكتوراه في المحاسبة – جامعة الولايات المتحدة الدولية – سان دييجو – كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية 1992.                                    


وتدرج في العمل الجامعي بدءا من عمله كأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس وصولا إلي شغله منصب رئيس جامعة عين شمس.

كما أنه عضو بعدد من الجمعيات العلمية والمهنية منها:


- عضو جمعية المحاسبة الأمريكية – شعبة المحاسبة الإدارية – الولايات المتحدة
- عضو معهد المحاسبين الإداريين- الولايات المتحدة .
- عضو الجمعية المصرية للمحاسبة والنظم والمراجعة بمصر
- عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - بمصر .


وتم تعيين الدكتور حسين عيسى عضوا بمجلس النواب في عام 2015 بموجب قرار رئاسي ثم ترأس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعد فوزه بالتزكية من 2015 وحتي 2021.

 

اتحاد الصناعات المصرية تعيين الدكتور حسين عيسى اتحاد الصناعات

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