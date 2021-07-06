الأردن.. محكمة أمن الدولة تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الفتنة

أعلن التلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، عن تحديد محكمة أمن الدولة يوم الاثنين المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الفتنة.

وكان فريق الدفاع عن رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله المتهم بزعزعة النظام السياسي في الأردن، أعلن أن المحكمة العسكرية (محكمة أمن الدولة) رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستدعاء قائمة ببعض الشهود في "قضية الفتنة".

وقال محامي الدفاع عن باسم عوض الله في تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية، إن محكمة أمن الدولة رفضت طلب حضور الأمراء حمزة بن الحسين وهاشم وعلي للشهادة في "قضية الفتنة".

كانت هيئة الدفاع في قضية الفتنة في الأردن طلب شهادة أمراء ومسؤولين أردنيين كبار، ضمن قائمة تشمل 27 اسما بينهم 3 أمراء.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن قرار مثول الشهود في قضية الفتنة تتخذه محكمة أمن الدولة ومن حق المحكمة رفض طلب مثول الشهود في قضية الفتنة.

وتعد قضية الفتنة هي الأولى في الأردن التي يُطلب فيها شهادة أعضاء في الأسرة المالكة، وهم الأمراء هاشم وحمزة وعلي.