العثيمين: دور كبير لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مواجهة التطرف

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية الدور الكبير لمجمع الفقه الإسلامي في مواجهة التحديات العديدة والمعقدة التي تحيط بالأمة الإسلامية التي تغذيها خطابات التطرف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال مشاركة العثيمين - عبر الاتصال المرئي- في الاجتماع الأول لهيئة مكتب مجمع الفقه الإسلامي الدولي لسنة 2021، أحد الأجهزة المتخصصة التابعة للمنظمة.

وأعرب العثيمين عن شكره للسعودية على الدعم الذي تتلقاه المنظمة وأجهزتها لتضطلع للقيام بمهامها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

واشار العثيمين إلى الدور الهام الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي في تشجيع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بهدف إيجاد جسور للتواصل والتعامل الإيجابي مع القضايا الخلافية وتحقيق التقارب في جهات النظر لتكريس مبادئ الاحترام المتبادل وقبول الآخر المختلف والتعاون فيما يحقق خير المجتمع الإنساني.

