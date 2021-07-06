مصيلحي يصرف مكافآت للاعبي الاتحاد السكندري في الفوز على الإسماعيلي

قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صرف مكافآت الفوز علي الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة تحفيزا للنتائج المميزة التي يحققها الفريق الأول خلال الجولات الماضية.



وهنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الفوز علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف والعوده الي المربع الذهبي من جديد.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية لضمان التواجد في المربع الذهبي والعودة الي المشاركة في البطولات الإفريقية من جديد.



ونجح الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن وبرغم الغيابات والاصابات التي يتعرض لها الفريق ،في الفوز بهدفين برأسية خالد قمر وهدف عبدالغني محمد.



ويرتفع رصيد الاتحاد الي النقطة 41 في المركز الرابع بفارق نقطة عن سموحة صاحب الــ 40 نقطة في المركز الخامس.