المحكمة الاقتصادية تؤيد التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب

أصدرت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولي قرار بتأييد التحفظ علي أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت حبس رجل الأعمال حسن راتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار، وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.