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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالدرجات.. الحد الادنى لـ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الحكومية في المحافظات

تنسيق القبول بمدارس
تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء، باب تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة الحكومية  2022

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، التفاصيل الكاملة عن رابط تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة الحكومية للعام الدراسي 2021/ 2022 ، والحد الادنى للقبول في كل محافظة.

 

*رابط التنسيق :  tansiksec.emis.gov.eg 

* الحد الادنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظات:

  • محافظة القليوبية : 235 درجة
  • محافظة الاسماعيلية :  230 درجة 
  • محافظة الشرقية : 238 درجة
  • محافظة الغربية : 236 درجة
  • محافظة المنوفية : 230 درجة
  • محافظة كفر الشيخ : 252 درجة
  • محافظة سوهاج : 258 درجة
  • محافظة الاقصر : 242 درجة 
  • محافظة قنا : 248 درجة
  • محافظة اسوان : 245  درجة
  • محافظة دمياط : 240 درجة
  • بني سويف : 240 درجة
  • الفيوم : 230 درجة
  • السويس : 225 درجة
  • البحيرة : 250 درجة
  • أسيوط : 240 درجة
  • المنيا : 230 درجة
  • الدقهلية : 250 درجة 
  • البحر الاحمر : 225 درجة
  • شمال سيناء : 220 درجة
  • جنوب سيناء : 

- 225 درجة لمدن : طور سيناء، ورأس سدر،وأبوزنيمة، وسانت كاترين، ودهب

- 220 درجة لـمدن : أبورديس، شرم الشيخ، نويبع .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البدء في ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم لـ المدارس الثانوية العامة وكذلك مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته ، وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وايماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بشأن تطوير وميكنة كافة الاعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم.

ومن المقرر أن يقوم مديرو إدارات التعليم العام والتعليم الفني المسئولين عن لجنة التنسيق بالمديريات التعليمية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، بالدخول على نظام إدارة التنسيق الالكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية ، مع متابعة اعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم البت في قبول طلبات الطلاب المتقدمين لـ تنسيق الالتحاق بـ المدارس الثانوية العامة والفنية ، من خلال نفس الرابط المشار إليه بعاليه ، وفقا للحد الادنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن. 

والتعليم تنسيق الثانوية العامة الحكومية تنسيق القبول رابط

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