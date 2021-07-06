عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مؤسسة فاروق حسني تناقش تفاصيل مسابقة العمارة في دورتها الجديدة

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني

اجتمع بمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 202٢، والتي تقدمها مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون ، لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة العمارة لعام ٢٠٢٢، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك لإتاحة فتره زمنية أكبر للمعماريين .


و تضم مسابقة العمارة في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم وهم  الآتي أسمائهم :
- الدكتورة / سهير حواس .. أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
‎-  المهندس الإستشارى محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- الدكتور / حمدي السطوحى، استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.
- المهندس المعماري حاتم السعيد. 
وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنيه الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون الف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى جوائز تشجعية يتم منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة.

 

يذكر أن المؤسسة تهتم بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.

 

IMG-20210706-WA0011
IMG-20210706-WA0011
IMG-20210706-WA0010
IMG-20210706-WA0010
IMG-20210706-WA0007
IMG-20210706-WA0007
مؤسسة فاروق حسنى للثقافة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة جوائز الفنون فاروق حسنى للثقافة والفنون شروط ومعايير مسابقة العمارة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تترأس أول اجتماع لمجلس صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية

التنمية فشلت.. تامر أمين: آبي أحمد يخفي أزماته الداخلية بقضية سد النهضة

جامعة الدول العربية: إثيوبيا تحاول تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة

السيطرة على حريق في باكيات داخل سوق المرج

الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول دق "إسفين" بيننا وبين الاتحاد الإفريقي

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ