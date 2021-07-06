مؤسسة فاروق حسني تناقش تفاصيل مسابقة العمارة في دورتها الجديدة

اجتمع بمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 202٢، والتي تقدمها مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون ، لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة العمارة لعام ٢٠٢٢، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك لإتاحة فتره زمنية أكبر للمعماريين .



و تضم مسابقة العمارة في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم وهم الآتي أسمائهم :

- الدكتورة / سهير حواس .. أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

‎- المهندس الإستشارى محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

- الدكتور / حمدي السطوحى، استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.

- المهندس المعماري حاتم السعيد.

وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنيه الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون الف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى جوائز تشجعية يتم منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة.

يذكر أن المؤسسة تهتم بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.

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