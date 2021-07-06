نشرة المرأة والصحة.. أعراض تؤكد إصابتك بالسمنة.. أطعمه تمنحك السعادة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الخبار خلال التقرير التالي..

الموز والسبانخ منها.. أطعمة تحسن المزاج وتمنحك الشعور بالسعادة

تساعد بعض الأطعمة في التحكم في الغضب ومنحك الشعور بالسعادة إليك أبرزها أدخليها إلى نظامك الغذائى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

أعراض خفية تؤكد إصابتك بـ السمنة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة والدخول فى مخاطر صحية خطر، تعوق فقدانهم الوزن، لذلك نكشف عن أعراض السمنة.

طريقة تنظيف المطبخ في عيد الاضحى

طريقة تنظيف المطبخ في عيد الاضحى ،متعددة وسهلة و هناك طريقة لتنظيف المطبخ قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى تقضي على الدهون أول بأول وتعطر المطبخ وتقضي على رائحة الشوى واللحوم ،فالبعض لا يفضل وجود هذه الروائح داخل المنزل .

فى ظل انتشار فيروس كورونا ، ينصح أغلب أطباء التغذية والمناعة بالإكثار من تناول الخضروات والفاكهة ، وبالأخص تناول البصل .

بتناول هذا الخضار يوميا .. عزز جهاز المناعة

وأكد أطباء التغذية والمناع ، أن البصل عادة ما يوجد في المطبخ الهندي، حيث يتم استخدامه في تحضير السلطات والكاري وأكثر من ذلك، وهذا الخضار عبارة عن مخزن يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والمركبات النباتية الهامة التي تعزز الصحة بطرق مختلفة.