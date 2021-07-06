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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء والأسنان والصيادلة والتمريض

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية الآتية:

 

الدفعة رقم 2 للحصول على شهادة  بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للعلوم الطبية والمعتمدة من الكلية الملكية البريطانية فى تخصصات "الجراحة العامة وتخصصاتها - الباطنة العامة وتخصصاتها - طب الأطفال وتخصصاته - التخدير وعلاج الألم - الرعاية المركزة – الأشعة التشخيصية والتداخلية".

 

الدفعة رقم 3 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

الدفعة رقم 1 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

الدفعة رقم 2 للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان.

 

الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و"الطب الوقائى – صحة المناطق الحارة – إدارة المستشفيات – الميكروبيولجى للأطباء البشريين والصيادلة".

 

الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس التمريض.

 

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها اعتباراً من  10 / 7 / 2021 ولمدة شهر.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.

الأكاديمية الطبية العسكرية الكلية الملكية البريطانية الجراحة العامة إدارة المستشفيات صحة الفم والأسنان القيادة العامة للقوات المسلحة

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