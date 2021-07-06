الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء والأسنان والصيادلة والتمريض

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية الآتية:

الدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للعلوم الطبية والمعتمدة من الكلية الملكية البريطانية فى تخصصات "الجراحة العامة وتخصصاتها - الباطنة العامة وتخصصاتها - طب الأطفال وتخصصاته - التخدير وعلاج الألم - الرعاية المركزة – الأشعة التشخيصية والتداخلية".

الدفعة رقم 3 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

الدفعة رقم 1 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

الدفعة رقم 2 للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان.

الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و"الطب الوقائى – صحة المناطق الحارة – إدارة المستشفيات – الميكروبيولجى للأطباء البشريين والصيادلة".

الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس التمريض.

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها اعتباراً من 10 / 7 / 2021 ولمدة شهر.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.