نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسبب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في غضب عارم بالأردن، مما دفع السلطات الأردنية لإصدار قرار بإقالة مسئول كبير في عمان من منصبه.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجرافة تقوم بتحطيم عربة خضار خاصة ببائع مسكين داخل أحد أسواق العاصمة الأردنية عمان.

ولما أثار مشهد الجرافة غضب الرأي العام الأردني أصدرت أمانة عمان الكبرى قرارًا بإعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه بسبب الواقعة المشينة، وفتح تحقيق في الحادثة.

تظهر في مقطع الفيديو المتداول عربة خضار تتوسط الطريق وبعض مسئولي الأمن يقومون بضربها لتسقط على الأرض، وتقوم الرافعة بتحطيمها حتى تساوت بالأرض.

وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”قطعًا للأرزاق" بتحطيم تعد مصدر رزق لبائع خضار داخل السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأصدر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى «يوسف الشواربة» قرارًا بإفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه وفتح التحقيق في الواقعة.