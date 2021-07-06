وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

خبر أثار دهشتي لما رايته بام عيني لأحد المشاهير الذى تغيره حاله لينتقل من رواد الفكر إلى أحد منقبي الآثار، والعمل علي الاتجار بها ويتم القبض عليه بتهمة التنقيب وتمويل استخراج وتهريب الآثار إلى الخارج.

وما يثير دهشتي سؤال يؤرقني ما هي الطبيعة البشرية التي تجعل أصحاب الملايين والمليارات لا يزالون يعملون للسعي على زيادة تلك الثروات التي تكفيهم مدى الضهر .. أهم مخلدون مثلا ويخشون من الفقر والمذلة ؟؟

ماهي اسس الازدواجية في الشخصية المصرية ،، ولماذا هذا التناقض الغير مبرر ، وكيف يجمع الانسان بين الضدين في وقت واحد ويبدع في كلاهما ، وكيف يتعامل الضدان داخل جسد واحد ، وكيف يتقبل كل منهما الآخر.

نماذج التناقض كثيرة وظاهرة في مجتمعنا المصري ولو عددناها ما انتهينا ، كمعلم يعمل جاهدا لتعليم النشء ، وهو يتحرش بإحدى تلاميذه ، كطبيب المفترض أن يكون هو ملاك الرحمة وهو يتاجر بمرضاة ليدخل في منظومة الكشف والتحاليل والاشعه ليخرج منها فاقد صحته وامواله ،، منهك القوي وصفر اليدين.

فنانين المفروض انهم يعملون على اصلاح عيوب المجتمع ليتفاخر احدهم بالقاء الدولارات في حمام السباحة ، واخرين يبكون صباحا في عزاء ، ويرقصون ليلا في فرح أحد الأثرياء.

نعم نحن بحاجة جادة إلى الإصلاح ،، وبالاخص اصلاح الذات ،، وإصلاح منظومة القيم والأخلاق ،ومنذ الصغر ،، ،علينا ان نضع منظومة قيم سليمة وعلينا اتخاذ كافة السبل المتاحة للعمل على تنشئة وتربية اجتماعية سليمة وعلينا كذلك القيام بمبادرات للإصلاح المجتمعي.

ولا نستطيع أن نتحدث عن إصلاح مجتمعي دون ان يحاسب كل منا نفسه قبل أن يحاسب الاخر، ولماذا لا يكون لكل أسرة خبير تربية وسلوك يتم الاسترشاد برأيه ويتم متابعة أسس التربية في مهدها حتى تكون على أفضل الطرق والنظم.

نعم تغيرت الشخصية المصرية وتغيرت المباديء وأثرت في معالمها، اعلم أنه ليس بيننا من هو بلا خطيئة ، وان الدنيا غاوية ،، وان الشيطان عدو واعلم ان الهوى يعمل على تزيين القبيح واعلم أن النفس البشرية تبحث عن مزيد ،، واعلم كذلك أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ، ونحن اصلا لسنا جهة حساب او عقاب، ولكن خطأ بعض الأفراد كهؤلاء الذين يتصدرون المشاهد قد يكون بمثابة آلاف الأخطاء مما سواهم.

علينا تغيير أنفسنا وعلينا بالمصارحة والمكاشفة مع الذات ، وعلينا ان نضع انفسنا علي مرأة الضمير ، وعلينا التنقيب بداخلنا عن اسس صحيحة للشخصية واصلاح ذلك التشوه والتناقض.

فإن كان الفقر أو الجهل دافع للبعض لارتكاب بعض جرائم والسرقة والرشوة ، فما هو الدافع في تلك الحالة والحالات الشبيهه ، عودة إلى أخلاقنا الحميدة والي ما وصانا به رسولنا الكريم ، وعلينا ان ندرك ان كل منا قدوة في مكانه.