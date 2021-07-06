الداودي: التضامن رفعت معاناة 171 ألفا من الأولى بالرعاية في قنا

خلال شهر يونيه الماضي

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن مديرية التضامن الاجتماعي، نفذت عدداً من التدخلات الإنسانية خلال شهر يونيه الماضي، استهدفت رفع المعاناة عن حالات فردية و جماعية.

وأضاف محافظ قنا ، بأن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم الدعم النقدي للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة من خلال برنامج تكافل وكرامة بإجمالي 171671 حالة مستحقة وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

و أوضح الداودي، بأن المديرية قدمت مساعدات لـ 103 حالة إغاثة جماعية وفردية بحوالي مبلغ 903 ألف و750 جنيها وصرف مساعدات ضمانية لـ 113 حالة بمبلغ 36 ألفا و831 جنيها.

و تابع محافظ قنا ، كما جري صرف 6 جهاز تعويضي للحالات المستحقة وتم صرف 287 بطاقة خدمات متكاملة للحالات المستحقة وتم تقديم الرعاية اللازمة لـ 220 حالة من أسر المقاتلين وصرف التعويضات اللازمة لثلاثة حالات مستحقه.

ومن جانبه قال حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إصدار قرارات إشهار لـ ٥ جمعيات أهلية للانخراط في منظومة العمل المجتمعي باعتباره شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، خاصة البسطاء منهم.

و أضاف الباز ، أنه تم إصدار تراخيص لـ ٥ حضانات جديدة لتكون إضافة حقيقية لقائمة الحضانات الحكومية والأهلية والخاصة الموجودة على أرض المحافظة بما يساهم في تخفيف الضغط من على الحضانات القائمة.