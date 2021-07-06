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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علاء: قدمت مع يوسف الشريف 11 عملا كمصممة أزياء لهذه الأسباب.. فيديو

إنجي علاء والزميل
إنجي علاء والزميل محمد نبيـل

أكدت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء عن سعادتها بالعمل مع زوجها النجم يوسف الشريف خلال 11 عملا كمصممة أزياء.

وقالت خلال ندوة لها بموقع صدى البلد: لقد درست الملابس والمؤثرات والمكياج بشكل متخصص، وكل عمل خضته كمصممة للأزياء كان بمثابة تحد جديد لي في مشواري المهني.
 


وتابعت: لم يكن الأمر سهلا كما يتصوره البعض، وكان ترشيحي يتم بناء على ما قدمته، وقد حصلت على أكثر من جائزة على هذه الأعمال وخاصة كفر دلهاب الذي تطلب مني جهدا كبيرا، وتعديلات طويلة مع المخرج.
 

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على جانب آخر كمؤلفة، لم أقدم أول أعمالي مع يوسف الشريف، وإنما قصدت ذلك، حتى أثبت نفسي في أكثر من تجربة نالت إشادات جماهيرية ونقدية ملحوظة.
 

 

إنجي قدمت مسلسل “كوفيد 25” رمضان الماضي والذي صاحبه جدلا كبيرا وقت عرضه.
 

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

 

يوسف الشريف راندا البحيري ايتن عامر انجي علاء إيناس كامل كوفيد 25 زكى فطين عبد الوهاب

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