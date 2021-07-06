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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح مدرسة الشهيد نقيب مهندس فاضل سالم باشا للغات بالسويس

صدى البلد

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري يرافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، مدرسة الشهيد نقيب مهندس فاضل سالم باشا للغات بمنطقة ببور توفيق بعد اطلاق اسمها الجديد بدلا من مدرسة اللغات الرسمية الانجليزية سابقا.


حضر الافتتاح  الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس واللواء باسم العطار نائب مدير الأمن والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ومحمود الفولى مدير عام التربية و التعليم وفاتن عبد الغنى رئيس حى السويس والقيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم.


أكد المحافظ على دور الشهداء فى الدفاع عن مصر ، مؤكداً على اننا نطلق أسماء الشهداء على المدارس والمنشآت العامة تخليداً وتكريماً لما قدموه من تضحيات كبيرة فى سبيل الوطن.

مجلس النواب الشرقاوى مأوى إطلاق التربية و التعليم القيادات التنفيذية التعليم مدرس الأمن السكر العسكري قائد السويس التربية والتعليم

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