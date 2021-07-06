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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح عبد العزيز: 5 أيام تفصلنى عن انتهاء تصوير تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل
فيلم تماسيح النيل

كشف المخرج سامح عبد العزيز ، عن أخر التطورات الخاصة بتصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل" والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم. 

 

وقال سامح عبد العزيز ، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : انتهيت من عدد كبير من مشاهد الفيلم الذى توقفت عن تصويره حاليا حيث من المقرر ان نعود مرة اخرى خلال الايام القليلة المقبلة. 

 

وأضاف سامح عبد العزيز : قاربت على الانتهاء من تصوير الفيلم حيث لم يتبق سوى خمسة أيام على أقصى تقدير حيث يتم تصويرهم فى عدد من المناطق داخل مصر. 

 

وأوضح سامح عبد العزيز : العمل مليئ بالاثارة والتشويق الى جانب خفة الظل التى تجمع فيه عدد من الكوميديانات واتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور. 

نصاب 

وكان قال حمدي الميرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.

 

وكشف حمدي الميرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

 

وأشار حمدي الميرغني، إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.

 

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

 

كوميديا مختلفة

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة لفيلمه تماسيح النيل، معبرا عن سعادته للمشاركة في هذا العمل الفني الرائع.

 

وقال الصاوي، في حواره لبرنامج ليت شو، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء الجمعة، إن هذا العمل يعد عملي كوميدي كبير، مضيفا أنه فيه مجموعة من الشخصيات الضاحكة.

 

سامح عبد العزيز : سعيد بالتعاون مع يسرا فى فيلم "ليلة العيد"

حمدي المرغني ومصطفى خاطر نصابين في فيلم تماسيح النيل

ترغب فى الانجاب 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن دورها فى فيلم "تماسيح النيل" والذى تقوم حاليا بتصويره مع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

 

وقالت بدرية فى لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربى": "إن مشاركتها فى الفيلم مع هذه المجموعة من النجوم الكوميديانات امر ايجابى خاصة ان العمل مليء بالأحداث المختلفة.

 

وأضافت بدرية: "لا ارغب في كشف كافة تفاصيل الدور ولكن كل ما يمكن قوله هو ان دورى سيدة ترغب فى الانجاب فقط وليس لها علاقة بحالات النصب التى يشهدها العمل".

 

وظهر مع الفنانة بدرية طلبة في الفيديو ، الفنان الكوميدي محمد ثروت الذى يقدم شخصية نصاب في العمل. 

سامح عبد العزيز “تماسيح النيل” فيلم تماسيح النيل حمدي الميرغني خالد الصاوي

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