نشرة أخبار العالم : رد صارم من السودان على ملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة.. روسيا تعثر على حطام طائرتها المنكوبة.. ورئيس وزراء لبنان يناشد المجتمع الدولي لإنقاذ بلاده

شهدت الساحة الإقليمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

جددت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، رفض السودان للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي، دون الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن الملء الثاني لسد النهضة يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظّمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضافت الخارجية السودانية، أن وزارة الري والموارد المائية تسلمت خطاباً من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها بدئها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي.

وأشار البيان ، إلى أن السودان يرى أن هذا الإخطار بدون جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الاثيوبية في التعاون، كما يري السودان أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية.

تونس.. الحزب الدستوري الحر يكتسح النهضة فى استطلاعات الرأي

تصدر الحزب الدستوري الحر التونسي، احدث استطلاعات الرأي فى تونس للشهر السادس على التوالي.

وحصد الحزب الذى تقوده البرلمانية عبير موسي 38%، من نوايا التصويت في حال إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مقابل 18% لحركة النهضة الإخوانية، وفق مؤسسة "سيغما كونساي" (مستقلة).

وفي نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم الثلاثاء، واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ39%، تليه في المرتبة الثانية عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر بـ15%.

ويخوض الحزب الدستوري الحر معركة سياسية مع حركة النهضة، متهما إياها بدعم الإرهاب والتواطئ مع الجماعات الإرهابية المنتشرة في تونس.

العراق.. إحباط محاولة إرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تمكن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، من احباط محاولة لعناصر من داعش، لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن بيان، خلية الإعلام الذي نشرته اليوم الثلاثاء "تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال عملية امنية واسعة وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الامن الوطني، من احباط محاولة لعصابات داعش الإرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

البيان أضاف، أنه "جاءت العملية بعد رصد مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين بواسطة الكاميرات الحرارية، تم معالجتهم بواسطة نصب كمين محكم لهم من قبل الفوج الثالث لواء (59) ضمن مناطق شمالي بغداد، أدى الى إصابة أحدهم ولاذ البقية بالفرار بعد حملهم للإرهابي المصاب، حيث شرعت قوة أمنية بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

روسيا تعثر على حطام طائرتها المنكوبة في كاماتشاتكا

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة الروسية المنكوبة “أن-26”، والتي انقطعت عنها الاتصالات خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا، أليكسي خرابروف قوله: "نعم، عثروا على حطام الطائرة. لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف. غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات. ستتوجه الطائرة إلى المكان في الصباح، وستبدأ المروحية في العمل".

وأكد مصدر في خدمات الطوارئ العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية، فيما أفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة بالانا، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

وقال نائب رئيس شركة طيران كاماتشاتكا، لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن الرياح القوية قد تكون السبب وراء تحطم الطائرة الروسية المنكوبة.

السودان يكشف مطالبه أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

توجه وزير الري السوداني، ياسر عباس، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان، إن الوزير ياسر عباس توجه مساء أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة وحضور فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة والتى ستعقد يوم الخميس المقبل بمقر المجلس بنيويورك.

وقال عباس فى موتمر صحفى قبل مغادرته العاصمة السودانية الخرطوم، إن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يعد نجاحا للدبلوماسية السودانية وتاكيدًا واضحًا على حجة السودان بأن الملء الأحادى الثانى يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين، لافتًا إلى دفع السودان بأربعة مطالب تتمثل فى عقد جلسة لمناقشة الأزمة ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقى بدلا من دور المراقبين ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للمساعدة فى دفع التفاوض بين الدول الثلاثة.

توضيح سعودي مهم بشأن أداء المرأة فريضة الحج هذا العام

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أنه لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن إلغاء حجز المحرم منفردًا.

جاء ذلك ردًّا على سؤال ما إذا كان هناك إمكانية لإلغاء حجز المرأة المسجلة الرئيسية "امرأة"، وبقي المحرم دون إلغاء حجزه.. هل يذهب المحرم للحج؟.. لتجيب وزارة الحج والعمرة السعودية-ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين- بقولها: "لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن إلغاء حجز المحرم منفردًا".

استهدف الجامعة العربية.. بيان عاجل من إثيوبيا موجه لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن احتجت فيه على تدخل جامعة الدول العربية في ملف سد النهضة.

وأعربت الخارجية الإثيوبية في خطابها إلى مجلس الأمن عن رفضها تدخل جامعة الدول العربية في أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد تقديم الجامعة خطابًا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في الأمر.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في خطاب لمجلس الأمن، إن بلاده تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها.

وزعم الخطاب الإثيوبي أن جامعة الدول العربية معروفة بدعمها غير المقيد وغير المشروط لأي مطالب قدمتها مصر بشأن قضية النيل.

لبنان.. حسان دياب يدعو العالم لانقاذ بلاده من كارثة قد تحدث خلال أيام

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الثلاثاء، من أن لبنان وشعبه على شفير الكارثة.

وقال دياب خلال لقائه عددا من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية إن "استقرار البلاد هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة.. الكارثة التي ستلحق ببلادنا سينعكس صداها على المنطقة".

ولفت إلى أن ربط تقديم المساعدات للبلاد بتشكيل الحكومة يؤثر بشكل كبير على الشعب اللبناني، داعيا العالم لإنقاذ بلاده.

وناشد "الأشقاء والأصدقاء" بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، قائلا: "الشعب هو الوحيد الذي يتحمل أعباء تأخير الحكومة".