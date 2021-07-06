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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي تغذية : كلوسيز يساعد على عدم حدوث جلطات

أكرم غانم، أخصائي
أكرم غانم، أخصائي تغذية

قال الدكتور أكرم غانم ، أخصائي تغذية، إن كلوسيز يحتوى على فيتامين أ و د ، والأوميجا 3 إلى جانب أن سعره اقتصادي، مشيراً إلى أن كلوسيز مكمل غذائي يعطي طاقة فهو مصدر طبيعي من زيت كبد الحوت،متابعاً أن أقراص “كلوسيز” تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مما يساعد على عدم حدوث الجلطات.

 

وأضاف أكرم غانم خلال لقائه مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فيتامين د الموجود فى كلوسيز يقوم بطرد السموم بالجسم، بالإضافة إلى أن الأوميجا 3 يقوي كرات الدم البيضاء.

 

وتابع أخصائي تغذية، أن الأوميجا 3 الموجودة فى كلوسيز يقوم بعمل حيوية للجهاز الهضمي، موضحا أن فيتامين ألف يقوى الأغشية المخاطية، حيث أن كل تلك الأشياء تقوم بتقوية المناعة.

 

وأوضح أكرم غانم أخصائي تغذية ، أن كلوسيز موجود بالأسواق منذ 18 عامًا، لافتا إلى أنه بمثابة وجبات متكاملة وبه أحماض دهنية غير مشبعة ولا تسبب الضرر للإنسان.

 

وأكد أخصائي تغذية ، أن أوميجا 3 يشمل على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تزيل الأحماض الضارة والتي تتخلق من الأكل، ولكن زيت كبد الحوت لا بد من تناوله لأنه يزيل الأحماض الضارة.

 

أخصائي تغذية كلوسيز جلطات مكمل غذائي اخبار التوك شو

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