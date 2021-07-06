الزملوط يتفقد سير العمل بمصنع الملابس الجاهزة بالخارجة ..صور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين المصنع ومديرية القوي العاملة للإستعانة بالمتدربات علي مهنة الخياطة لتنفيذ مشروعات منزلية بالقري والمناطق النائية تحت إشراف المصنع. كما تفقد خطوط إنتاج الملابس و أجولة حفظ التمور والأعلام وغيرها من المنتجات التي يتم تصنيعها وتسويقها بأسعار تنافسية.

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وتفقد المحافظ أيضا أعمال الانشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة حيث قرر سحب الأعمال المسندة لبعض الشركات بمشروع مجمع المصالح الحكومية الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة ، لعدم الإلتزام بالأعمال المخطط تنفيذها وفقاً للجدول الزمني.

جاء ذلك خلال تفقده للعمل، صباح اليوم، وعرض إستشاري المشروع نسب التنفيذ بالمشروع، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، كما كلف مسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال وإعادة طرحها وإسنادها لشركات جادة لضمان الإنتهاء من التنفيذ بالموعد المحدد.

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