عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط يتفقد سير العمل بمصنع الملابس الجاهزة بالخارجة ..صور

اثناء الجوله
اثناء الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين المصنع ومديرية القوي العاملة للإستعانة بالمتدربات علي مهنة الخياطة لتنفيذ مشروعات منزلية بالقري والمناطق النائية تحت إشراف المصنع. كما تفقد خطوط إنتاج الملابس و أجولة حفظ التمور والأعلام وغيرها من المنتجات التي يتم تصنيعها وتسويقها بأسعار تنافسية.

اقرأ ايضا:

بدء العمل بمجمع المصالح الحكومية المميكن فى الوادى الجديد العام المقبل

 وتفقد المحافظ أيضا  أعمال الانشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة حيث قرر  سحب الأعمال المسندة لبعض الشركات بمشروع مجمع المصالح الحكومية الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة ، لعدم الإلتزام بالأعمال المخطط تنفيذها وفقاً للجدول الزمني. 

جاء ذلك خلال تفقده للعمل، صباح اليوم، وعرض إستشاري المشروع نسب التنفيذ بالمشروع، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، كما كلف مسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال وإعادة  طرحها وإسنادها لشركات جادة لضمان الإنتهاء من التنفيذ بالموعد المحدد.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
الوادى الجديد مصنع الملابس الخارجة الملابس الجاهزة مركز الخارجة

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد: تدريس الطاقة الشمسية بالمدارس الفنية العام المقبل

ترشيحاتنا

منتدى غاز شرق المتوسط يوافق على انضمام الاتحاد الاوروبى كمراقب

سد النهضة والملء الثاني ..هزيمة الجيش في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الإسكندرية والسويس والنوبارية

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

سائحو الكرنك يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس الوزراء

الداخلية تفتتح مقرات جديدة لسجلات الأحوال المدنية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

رئيس الزمالك يكشف موقفه من أزمة نادي القرن وتطورات الدعوى القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ