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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للمراقبة على الأنشطة التجارية والمراكز التعليمية في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه في إطار متابعة الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات.

 

  قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي :-

فى مجال الرقابة علي المحال التجارية :-

تم تحرير محضر ضد صاحب محل س ع ا وذلك لحيازة سلع مجهوله المصدر وتم ضبط 100 كرتونه لانشون بأجمالى ٤٢٠٠ كجم وتحرير محضر ضد صاحب محل موبايلات و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ علي 100شاحن وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير ضربيه.

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كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل تجاري لعدم وجود فواتير ضريبيه ولبيع سجائر ازيد من السعر المعلن وتم التحفظ على 25 كرتونه سجائر بإجمالى 12500علبة سجائر وتحرير محضر ضد صاحب محل أجهزة كهربائية لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ علي 20 غلايه كهربائية سعه 1.5 لتر  وتحرير محضر ضد صاحب محل أدوات منزلية و لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ علي 20 مكواه بالبخار 2000 واط و تحرير محضر ضد مسئول مخزن مواد غذائية، لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و تم التحفظ علي 100 كرتونة مقرمشات ومواد غذائية بإجمالي ٨٤٠٠ كيس.

تحرير محضر ضد مسئول محل بقالة و ذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 10 كرتونة مكرونة × 20 كيس بإجمالي 200 كيس مكرونه  وتحرير محضر ضد مسئول محل أدوات صحيه لحيازة أدوات تستخدم في اعمال الصرف الصحي مجهولة المصدر و تم التحفظ علي 60 خرطوم وتحرير محضر ضد مسئول مخزن مواد غذائية و ذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ علي 100 باكتة سكر × 10 كجم بإجمالي 1 طن.

 

في مجال المراكز التعليمية و المكتبات 

شن جهاز حماية المستهلك حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية و المتابعة الميدانية بالمحافظه و الإدارة التعليمية والتهرب الضريبي علي المراكز التعليميه غير المرخصه و المكتبات و دور النشر وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر غلق وتشميع لـ 3 حضانات بحى الزهور و 20 سنتر تعليمى بنطاق مدينة الزقازيق تُدار بدون ترخيص وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون إرتداء الكمامة الواقية وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا كما تم ضبط حضانه أطفال غير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها وتحرير محضر غلق وتشميع لمطبعة بشارع نيازى الحناوى وتحرير محضر ضد صاحبها وتغريم ٢ من المراكز والمكتبات ( ٨٠٠٠ جنيه غرامات فورية) لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 8 محاضر غلق إداري لأكاديميات تعليمية لإدارة منشآة تعليمية بدون تراخيص و مخالفة قرار حظر رئاسة مجلس الوزراء و عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية ( لعدم إرتداء كمامة ) لعدد من الطلاب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال و توقيع الغرامات الفورية على المخالفين وتحرير محاضر غلق إداري لعدد 10 مكتبات ومطابع وذلك لإرتكاب مخالفات (إدارة منشأه بدون ترخيص – بيع مطبوعات مجهوله المصدر غير مصرح بها.

الشرقية مخالفة ضبط تحرير حملات جهاز حماية المستهلك

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