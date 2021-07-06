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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب تكشف أسباب إصابة محصول المانجو بـ مرض الهباب الأسود

المانجو
المانجو

قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،إن الهباب الأسود الذى أصاب محصول المانجو ، يطلق عليه فى المسمى العلمي بـ البياض  الدقيقي ، والذي يعد واحدا من أخطر الأمراض التى يمكن أن تصيب المحصول الزراعي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي فى وجوده، يرجع إلى التغير فى درجات الحرارة  والرطوبة، بنسبها المتفاوتة .

وشدد" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على ضرورة مواجهة هذا الفطربعلاج مكثف ، وعلى درجة عالية من الكفاءة ، لافتا إلى أن المعضلة الأساسية التى تواجه أغلب المزارعين فى الأسواق تتمثل فى صناعة الأدوية المغشوشة ، والمصنعة تحت بير السلم ، معقبا:" مفيش رقابة على الأدوية يشكل كافى ، وده السبب في خسارة جزء كبير من محاصيل المزارعين ، ويتضح للمزارع فيما بعد ، أن نسبة المادة الفعالة غير كافية للقضاء على مرض ما سواء أكان مرضا فطريا أو مرض يحتاج علاج لمادة سامة ".

 

يطالب برقابة على السوق المخصصة فى صناعة الأدوية 

 

وطالب عضو زراعة النواب وزارتى الزراعة والتجارة ، بضرورة السيطرة على السوق المخصصة فى إنتاج المواد الخام من المبيدات الحشرية وما شابه ، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ الدولية ، وكذا الشركات المسئولة عن تصنيعها ، ومعرفة مسمياتها ، معقبا:" هناك العديد من الدول ترسل مبيدات بأسماء أخرى ، لكن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة سيطرت وبشكل ملحوظ على الأدوية ".

 

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أول تحرك برلمانى بعد إصابة محصول المانجو بمرض الهباب الأسود

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الهباب الأسود ينهي موسم المانجو قبل بدايته بـ الإسماعيلية

 

 

جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة  أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بـ طلب احاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذى اصاب محصول المانجو.

حيث أوضحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها انه تعددت الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض "الهباب الأسود" لإنتاجيته هذا العام،  لما يمثله هذا المرض من خطورة على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، وتسببه في إفسادها.

كما أوضحت أن محصول المانجو لاسيما بمحافظة الإسماعيلية تعدت الخسائر به الـ80% في إنتاج المحصول المانجو.

وأوضحت أمال رزق الله إن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية ، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول.


كما قالت أن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر % داخل بعض الحدائق ، مشيرة إلى أنها وهذه ليست المرة الاولي فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسب مرض الهباب الأسود.

وتابع: خسارة المحصول بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو.

وأكملت عضو البرلمان: تقاعس الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض "الهباب الأسود" الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .

وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو.
 

لجنة الزراعة الهباب الأسود البياض الدقيقي الادوية المغشوشة طلب احاطة محصول المانجو الاسماعيلية

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