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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إخصائي تغذية يوضح أهم فوائد كلوسيز ..فيديو

أكرم غانم، أخصائي
أكرم غانم، أخصائي تغذية

قال الدكتور أكرم غانم ، أخصائي تغذية، أن كلوسيز موجود بالأسواق منذ 18 عامًا، لافتا إلى أنه بمثابة وجبات متكاملة وبه أحماض دهنية غير مشبعة ولا تسبب الضرر للإنسان.

وأضاف أكرم غانم خلال لقائه مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كلوسيز والذي به “أوميجا 3” يعطي حيوية ومرونة للجهاز التنفسي ويقي الجسم، حيث إن فيتامين ب 3 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب، ويلعب دورًا في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة ويساعد الجسم أيضًا على استخدام البروتينات والدهون، ويحافظ على صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي، ويمكن أن يتسبب نقص هذا الفيتامين في ظهور أعراض تعرف باسم البلاجرا، مما يؤدي إلى ظهور كعب جاف ومتشقق.

وتابع أخصائي تغذية أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تُساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكُّل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثيّة في الدم، كما تُساهم في التقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وحماية القلب.

وأوضح أكرم غانم أخصائي تغذية أن المكملات الغذائية مصدر طبيعي لزيت كبد الحوت ويحتوي على فيتامين أ ، د ، و أوميجا 3، والذى يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات والأحماض الدهنية.

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