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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. من جديد.. ضبط شحنة مخدرات قبل دخولها المملكة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 تمكّنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة التابع لحرس الحدود في السعودية من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر بن غنّام القريني.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر بن غنّام القريني بحسب وكالة الأنباء السودانية،  أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمخدرات.

 وأشار العقيد مسفر بن غنّام القريني، إلى أنه وفي قطاع الخفجي، تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر.

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كما نجحت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.


وأبان العقيد الغنام أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن السعودية وشبابها.

السعودية مخدر حرس الحدود السعودي الدوريات البحرية حرس الحدود

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