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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن مبادرة "قدم صحيح" ..

بروتوكول تعاون بين صناع الخير وجامعة عين شمس لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين

برتوكول تعاون
برتوكول تعاون

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة عين شمس بروتوكول تعاون  بهدف تحقيق شراكة فاعلة فى تنفيذ مبادرة "قدم صحيح" التى تطلقها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس وبإشراف ودعم وزارة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع عدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان ما يدعم الحماية من بتر القدم وتقديم خدمات التعامل الطبى للحالات التى تم بتر قدمها فعلياً.

مثل صناع الخير فى احتفالية توقيع بروتوكول التعاون هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة كما مثل جامعة عين شمس الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات الجامعة.

وفى كلمته فى إحتفالية توقيع بروتوكول التعاون اكد الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس  على ترحيب قيادات الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الجادة لدعم شرائح غير القادرين وبخاصة فى مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية .

وأشار الدكتور مصطفى سليمان إلى أن أهمية التعاون مع مؤسسة صناع الخير تنفيذ مبادرة قدم صحيح تتضح إذا ما علمنا حجم معاناة مرضى القدم السكرى فى كل مراحل المرض سواء هدد المرض ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلى وأصبح المريض يحتاج إلي غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن بروتوكول التعاون بين صناع الخير وجامعة عين شمس لتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" يشمل تخصيص جامعة عين شمس لغرفة للمبادرة وتقوم صناع الخير بتجهيز الغرفة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة وإمداد الغرفة بالمستلزمات اللازمة للغيار على الجروح وتقرحات القدم السكرى للمرضى غير القادرين ممن لم يشملهم التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وحسب إحتياجات الغرفة.

وأضاف عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة "قدم صحبح" وعبر بروتوكول التعاون سوف تقدم كافة البرامج التوعوية لمرضى القدم السكرى والتى تتضمن طرق العناية اليومية والفحص الذاتى المنزلى وطرق الغيار الصحيحة طبقاً لخطط العلاج من الطبيب المختص.

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بروتوكول مرضى القدم السكرى وجامعة عين شمس صناع الخير قدم صحيح

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