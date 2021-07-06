عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبي.. نجاح أول جراحة بأصغر روبوت في العالم

صدى البلد

شهدت إمارة دبي إجراء أول جراحة باستخدام أصغر روبوت في العالم، لمريض شاب خلال 20 دقيقة.
 

وتولى فريق طبي متخصص في مستشفى السعودي الألماني بـ دبي الإشراف على إجراء الجراحة بالروبوت "فيرسوس"، وهي أول عملية من نوعها في المنطقة.

 

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، كان المريض البالغ من العمر 30 عاما قد حضر إلى المستشفى يعاني من تورم وانتفاخ في المنطقة الداخلية لأعلى الفخذ وألم شديد يصعب معه الانحناء والتحرك وحتى السعال.

 

وقالت إدارة المستشفى إن الفحص الطبي أظهر أن المريض يعاني من فتق إربي ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

 

وقال الدكتور علاء العجيل استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير في دبي، إنه تقرر إجراء عملية عاجلة للمريض، وبعد الحصول على موافقة الشاب، أجريت العملية باستخدام الروبوت الجراحي، خلال وقت أقل من المعتاد لم يزد على 20 دقيقة، وبدقة كاملة، وكللت الجراحة بالنجاح وتعافى المريض كليا من الأعراض والآلام.

 

الإمارات .. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا يخص إمارة أبوظبي

اقتصاد الإمارات|التكامل الاقتصادي تبحث استثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت

وذكر أن المريض خرج من المستشفى بعد 24 ساعة بصحة جيدة ودون أي مضاعفات.

 

وأضاف أنه تم إجراء العملية من خلال 3 فتحات صغيرة جدا لا يزيد حجمها على 8 -12 ملم، ومن خلال هذه الفتحات تم إدخال أذرع الروبوت التي أجرت الجراحة بإشراف الفريق الطبي المؤهل والمتخصص للقيام بهذا النوع من العمليات من خلال لوحة تحكم عن بعد.

 

 الروبوت فرسيوس

من جانبها، قالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات "السعودي الألماني الإمارات"، إن إدخال الجراحة الروبوتية في المستشفى يوفر الدقة الكاملة أثناء العمليات، ويوفر رعاية صحية آمنة ومريحة للمرضى.

 

وأضافت أن إدخال الجيل الجديد من الروبوت الجراحي "فرسيوس" إلى خدمات المستشفى، يتيح للأطباء أداء العمليات الجراحية بشكل أسرع وأكثر دقة ويوسع نطاق العمليات الجراحية لتشمل جراحات استئصال الرحم وجراحات الأذن والأنف والحنجرة، وإصلاح الفتق وإزالة البروستاتا، وجراحة أورام البطن الحميدة والخبيثة، وجراحة السمنة، وجراحة القولون والمستقيم وجراحة المسالك البولية، بدون آلام أو مضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية.

 

وذكرت أن جراحة الروبوت تسهم في تغيير واقع العمليات الجراحية نحو الأفضل وتحقيق نتائج تصب في صالح المرضى، موضحة أن الروبوت "فرسيوس" مزود بكاميرا تتيح الدوران حول الأعضاء، وتمتاز أذرعه بالمرونة والدقة الشديدة مقارنة بالأذرع البشرية.

 

وتابعت: "تمتاز الجراحة الروبوتية بالعديد من المزايا على عكس الجراحة المفتوحة، منها تقليل وقت الجراحة، تقليل حجم الجرح، والحد من نزيف الدم، وتقليل مخاطر العدوى، وعدم الحاجة إلى المسكنات"، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من المرضى يعودون إلى منازلهم في نفس يوم إجراء العملية وبالتالي تقليل زمن التعافي الكامل.

 

دبي روبوت السعودي الألماني المستشفى العمليات الجراحية

موضوعات متعلقة

للمصريين العالقين في الإمارات.. خطوات التسجيل للعودة إلى مصر

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ترشيحاتنا

منتدى غاز شرق المتوسط يوافق على انضمام الاتحاد الاوروبى كمراقب

سد النهضة والملء الثاني ..هزيمة الجيش في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الإسكندرية والسويس والنوبارية

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

سائحو الكرنك يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس الوزراء

الداخلية تفتتح مقرات جديدة لسجلات الأحوال المدنية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

رئيس الزمالك يكشف موقفه من أزمة نادي القرن وتطورات الدعوى القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ