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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تفتتح مقرات جديدة لسجلات الأحوال المدنية.. صور

صدى البلد

قام قطاع الأحوال المدنية بعدد من الفعاليات من أبرزها إيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية متنقلة) مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة) بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا) ، حيث تم إستخراج (10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكن).  
  
وتم إيفاد مأموريات خارجية للمنازل والمستشفيات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى والمصدرات المميكنة لكبار السن والحالات الإنسانية بكافة المواقع على المستوى (بالمجان) .. حيث تم إستخراج (186 بطاقة رقم قومى – 10 مصدراً من المصدرات المميكنة).
  
وتقرر إفتتاح وتشغيل عدد من المواقع الجديدة النموذجية وبالمراكز التجارية الكبرى لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين دون التقيد بنطاق محال إقاماتهم ، وذلك على النحو التالى :- 
• محافظة القاهرة (المجمع الأمنى أمام أكاديمية الشرطة – داندى مول بطريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوى – عزبة الهجانة بمدينة نصر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث – منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة). 
 
• محافظة الإسكندرية (مركز كارفور التجارى) ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير (سجل الجمرك بنقطة شرطة الأنفوشى).
 

• محافظة الدقهلية (مجمع الأحوال المدنية).
 
• محافظة الغربية (محلة زياد / مركز شرطة سمنود)

وتم تمديد ساعات العمل بسجلات (قليوب – طوخ – القناطر الخيرية – فاقوس – بندر بيلا - كفر الدوار) من الساعة 3 مساءَ .. حتى الساعة 9 مساءً.  

وإضطلع قطاع الأحوال المدنية بتفعيل الخدمة النموذجية التى يتم خلالها إصدار وتسليم أى من مصدرات القطاع الثبوتية (بطاقات الرقم القومى – مصدرات مميكنة) بذات اليوم بعدد (10) مواقع نموذجية ، وفقاً للآتى:-
 
- مركزى الخدمات الخاصة والعاجلة (مقر ديوان القطاع – النموذجى بالعباسية).
- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ (مول سيتى ستارز بمدينة نصر – مول مكسيم بالتجمهع الخامس – سيتى سنتر "كارفور" بالمعادى – الحمد بالتجمع الخامس – مول مصر مول – العرب بمدينة 6 أكتوبر – كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية)

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية ، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" ، وبمناسبة الإحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

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الاحوال المدنية بطاقات الرقم القومى الحالات الإنسانية وزارة الداخلية ذكرى ثورة 30 يونيو

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