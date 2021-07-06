إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الإسكندرية والسويس والنوبارية

عقد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضى اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح بحضور المهندس على المنوفى رئيس هيئة المساحة المصرية وبعض قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة حيث تم استعراض اخر تطورات المحافظات التى لم يتم إطلاق فيها الخدمة ونسب التطابق.



وأعطى وزير الزراعة تعليماته باطلاق المنظومه فى محافظتى الاسكندريه والسويس ومنطقة النوبارية بالبحيرة ليكون قد تم اطلاق المنظومة فى كل أنحاء الجمهورية بعد التأكد من تحقق النسبة المطلوبة بأكثر من ٨٥٪؜

وقال القصير إن كارت الفلاح له ايجابيات عديدة تتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار ورسم السياسات الزراعية وسوف يدعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمي



وأكد أهمية الاستمرار فى التنسيق مع هيئه المساحة والشركة التى تدير المنظومة من خلال وزارة الانتاج الحربى لتعظيم الاستفادة من البيانات والتقارير والتطوير المستمر لها لما يضمن تعظيم كفاءة استخدام البيانات مع وضع آليات لضمان استمرارية واستدامة المنظومة بعد إطلاقها وأيضا آليات التشغيل بما يحقق أهدافها تمشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية

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