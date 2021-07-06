ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة منيا القمح - الشرقية، وبحوزتهما “120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض”.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 840٫000 جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.