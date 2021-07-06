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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ارشيفية
ارشيفية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وداوئر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد عن ضبط (9) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة (6) متهمين وضبط (19) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 22 متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية" وضبط (4) قطع سلاح أبيض وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ (7456) حكم قضائى متنوع.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 

ضبط طن من خام الذهب فى حملة أمنية بأسوان

اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مكافحة المخدرات مديرية امن القليوبية مركز شرطة طوخ

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