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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بعقد ندوات وإعطاء إرشادات فنية للمزارعين بشأن التعامل مع المحاصيل

المانجو
المانجو

أكد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا توجد أى مشكلة فى محاصيل المانجو بوجه عام ، مشيرا إلى أن البحوث الزراعية أكدت أن هناك بعض العفن موجود في بعض المزارع المتواجدة بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي نتج عنه عدوى للشجر .

 

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المزارعين نتيجة للتغير المناخى، مطالبا وزارة الزراعة بضرورة توجيه المزارعين ، وإطلاق حملات للتوعية ، والتثقفيف ، إلى جانب عقد ندوات حقلية في كل المحافظات ، لاسيما الإسماعلية، و المراكز، والقرى والجمعيات ، وإعطاء إرشادات فنية عن كيفية التخلص من هذا المرض.

 

 

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زراعة النواب تكشف أسباب إصابة محصول المانجو بـ مرض الهباب الأسود

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بسبب العفن الهبابى.. شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض المعروض من المانجو بنسبة 50٪

 

جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة  أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بـ طلب احاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذى اصاب محصول المانجو.

وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها انه تعددت الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض "الهباب الأسود" لإنتاجيته هذا العام،  لما يمثله هذا المرض من خطورة على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، وتسببه في إفسادها.

كما أوضحت أن محصول المانجو لاسيما بمحافظة الإسماعيلية تعدت الخسائر به الـ80% في إنتاج المحصول المانجو.

وأوضحت أمال رزق الله إن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية ، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول.


كما قالت أن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر % داخل بعض الحدائق ، مشيرة إلى أنها وهذه ليست المرة الاولي فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسب مرض الهباب الأسود.

 

وتابع: خسارة المحصول بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو.

 

و أكملت عضو البرلمان: تقاعس الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض "الهباب الأسود" الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .

وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو

 

لجنة القوى العاملة مجلس النواب ندوات طلب احاطة الهباب الأسود محصول المانجو الإسماعلية

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