أخبار التعليم| مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية غدا.. وجامعة أمريكية بالعاصمة الإدارية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

بث مباشر لمراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة غدا.. على منصة حصص مصر



دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الثانوية العامة 2021، لمتابعة منصة حصص مصر التابعة للوزارة، بعد غد الخميس الموافق 8 يوليو 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن منصة حصص مصر ستقدم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 “طلاب الصف الثالث الثانوي"، بثا مباشرا لمراجعة مادة اللغة العربية في تمام الساعة 7 مساءً.

بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعي



أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان انه استمرارا فى تطوير مستشفى بدر الجامعي ، تم تجهيز وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية داخل المستشفى وبدء العمل بأحدث الأجهزة

يأتى ذلك تحت ريادة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، وتحت إشراف الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى .

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مؤتمر كلية الصيدلة لمواجهة الجائحة في المستقبل



افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي العاشر لكلية الصيدلة تحت عنوان: "الابتكارات في مجال الاستدامة الدوائية لمواجهة افضل اللائحة في المستقبل" بحضور الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء لأقسام، وبمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

استعدادا لاختبار القدرات..8 نصائح لطلاب الثانوية العامة لاجتيازه بسهولة



أعلن المجلس الأعلى للجامعات موافقته على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وزير التعليم: نريد متعلمين مبتكرين وموهوبين وليس مثقفين فقط

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشركاء التنمية لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج وهم: جمعية المستثمرين المتمثلة فى المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

فى بداية الاجتماع رحب وزير التربية والتعليم بالسادة الحضور، وقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا العمل القومى من أجل تطوير التعليم الفنى وبالأخص التعليم والتدريب المزدوج المصرى؛ من أجل المضى قدمًا لمسايرة أحدث الأنظمة العالمية للدول التى سبقتنا فى هذه المنظومة التعليمية التدريبية الإنتاجية.

وزير التعليم العالى يبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية بالعاصمة الإدارية



استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء، وفدا من جامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية برئاسة د. سو هندرسون رئيسة الجامعة؛ لبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسى سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والقائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض مسن من البتر



أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية و قسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر ، و ذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي و القسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، و التي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بـ قنا على توفيرها دائماً تحت اشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب بقنا.