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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الغضروف في الرقبة.. و أبرز أسبابها

أعراض الغضروف في
أعراض الغضروف في الرقبة

تتطورمشاكل الغضروف في أي مفصل في الجسم، ولكن أعراض الغضروف في الرقبة من أكثر المناطق شيوعًا التي يمكن أن تصيبنا، وذلك بسبب النوم |أو الجلوس بوضعيات خاطئة، الأمر الذي يتبعه بعض  أعراض الغضروف في الرقبة.

 

أعراض الغضروف في الرقبة


يمكن أن يحدث الفُصال العظمي أيضًا في العمود الفقري والرقبة، حيث يُشار إليه عادةً باسم داء الفقار الرقبية، وتظهر أعراض الغضروف في الرقبة عندما تتأكل المادة الجيلاتينية بين كل فقرة من فقرات العمود الفقري وصولا إلى الرقبة.

 

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وتحمي حشوة الغضروف أو المادة الجيلاتينية العظام من الضغط على بعضها البعض. عندما تقل أو تختفي المادة الجيلاتينية هذه، يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب والألم، ويتبعه صعوبة في النوم مع صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.
 

أعراض الغضروف في الرقبة

 

وغالبًا ما يرتبط أعراض الغضروف في الرقبة بالسمنة، أو بالجلوس في وضعيات خاطئة، او بسبب النوم بشكل غير صحيح، الامر الذي يتبعه بعض أعراض غضروف الرقبة، ومن أبرزها:

- الإحساس بآلام شديدة بدءً من الرقبة وحتى الكوع أو أصابع اليد
- عدم القدرة على تحريك الرقبة بشكل طبيعي
- الإصابة بصداع مزمن
- الإصابة بالتنميل في منطقة الرقبة والذراعين

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