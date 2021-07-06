ضبط أحد المتهمين فى قضية مقتل طالبة بفرح أتميدة بميت غمر
تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية من ضبط أحد المتهمين في قضية مقتل طالبة واصابة اخر خلال الاحتفال باحد الافراح بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروف بحادث "طفايات الحريق"
وجرى ضبط المتهم خلال اختبائه باحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا الخيمة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ، والعرض على النيابة العامة.
كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "نور وليد " 17 عاما، طالبة، و"ميادة إيهاب مصطفى المرسی " 20 عاما، طالبة ، ومقيمتان قرية " أتميدة " دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وإرتشاح بالمخ.
وأضاف البلاغ أن شهود الواقعة وهم كل من " إيمان على أحمد الباجوری " 20 عاما، ربة منزل ، ووالد الأولى المدعو "وليد عوض أحمد محمد "41 عاما مدرس، ووالدة الثانية عبير عمر عمر البسة " 46 عاما، مدرسة، أقروا بانه أثناء تواجد المصابتان بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام "السعيد عادل لبيب زلمة " 20 عاما نقاش ، باللهو بطفاية حريق ابتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه وإصطدمت بالطالبتان ، مما أدى إلى حدوث إصابتهما.
وضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتم ضبط طفاية الحريق " ومازال قيد الحبس بعد ورود اشارة من المستشفى تفيد وفاة المصابة الثانية وما قررته النيابة العامة من ( إنتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثمان المتوفاة لبيان ما بها من اصابات وكيفية وتاريخ حدوثها وموضعها وعما اذا كانت في مقتل من عدمه وكذا بیان تاریخ وكيفية وسبب حدوث الوفاة وعما اذا كان ناجمه عن تلك الاصابات وتربطها علاقة سببية من عدمه ، وعما اذا كان حدوث الواقعة موافقا لما شهد به الشهود بالتحقيقات وبذات التوقيت والطريقة والأداة المستخدمة في ذلك من عدمه ويعد تقرير طبي شرعی مفصل بذلك ، والتصريح بالدفن عقب ذلك ).
وأجرى الطبي الشرعي الكشف الظاهري على المتوفاة ، وسلمت لذويها للدفن، وعقب ذلك قررت النيابة العامة ضبط وإحضار “جمال محمد” الذي ورد إسمه بالتحقيقات مقيم قرية " أتميدة " حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم "جمال محمد" أربعة أيام إحتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانوني.
وطلبت النيابة ارسال المتهم “جمال محمد ” إلى مصلحة الطب الشرعي ، لأخذ عينة بول ودماء منه وفحصها لبيان عما إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة من عدمه، وقررت ضبط وإحضار المتهم "أحمد أشرف" ، المقيم قرية " أتميدة " ورد إسمه في التحقيقات واستعجال ورود تقرير المعمل الكيماوى الخاص بالمتهم “السعيد عادل”.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم “أحمد أشرف” اثناء اختبائه باحدى الشقق السكنية دائرة قسم اول شبرا الخيمة بالتنسيق مع ادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية.