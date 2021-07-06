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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أحد المتهمين فى قضية مقتل طالبة بفرح أتميدة بميت غمر

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية من ضبط أحد المتهمين في قضية مقتل طالبة واصابة اخر خلال الاحتفال باحد الافراح بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروف بحادث "طفايات الحريق"

 

وجرى ضبط المتهم خلال اختبائه باحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا الخيمة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ، والعرض على النيابة العامة.


كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "نور وليد " 17 عاما، طالبة، و"ميادة إيهاب مصطفى المرسی " 20 عاما، طالبة ، ومقيمتان قرية " أتميدة " دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وإرتشاح بالمخ.

 

وأضاف البلاغ أن شهود الواقعة وهم كل من " إيمان على أحمد الباجوری " 20 عاما، ربة منزل ، ووالد الأولى المدعو "وليد عوض أحمد محمد "41 عاما مدرس، ووالدة الثانية عبير عمر عمر البسة " 46 عاما، مدرسة، أقروا بانه أثناء تواجد المصابتان بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام "السعيد عادل لبيب زلمة " 20 عاما نقاش ، باللهو بطفاية حريق ابتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه وإصطدمت بالطالبتان ، مما أدى إلى حدوث إصابتهما.

 

وضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتم ضبط طفاية الحريق " ومازال قيد الحبس بعد ورود اشارة من المستشفى تفيد وفاة المصابة الثانية وما قررته النيابة العامة من ( إنتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثمان المتوفاة لبيان ما بها من اصابات وكيفية وتاريخ حدوثها وموضعها وعما اذا كانت في مقتل من عدمه وكذا بیان تاریخ وكيفية وسبب حدوث الوفاة وعما اذا كان ناجمه عن تلك الاصابات وتربطها علاقة سببية من عدمه ، وعما اذا كان حدوث الواقعة موافقا لما شهد به الشهود بالتحقيقات وبذات التوقيت والطريقة والأداة المستخدمة في ذلك من عدمه ويعد تقرير طبي شرعی مفصل بذلك ، والتصريح بالدفن عقب ذلك ).

 

وأجرى الطبي الشرعي الكشف الظاهري على المتوفاة ، وسلمت لذويها للدفن، وعقب ذلك قررت النيابة العامة ضبط وإحضار “جمال محمد” الذي ورد إسمه بالتحقيقات مقيم قرية " أتميدة " حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم "جمال محمد" أربعة أيام إحتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانوني.

 

وطلبت النيابة ارسال المتهم “جمال محمد ” إلى مصلحة الطب الشرعي ، لأخذ عينة بول ودماء منه وفحصها لبيان عما إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة من عدمه، وقررت ضبط وإحضار المتهم "أحمد أشرف" ، المقيم قرية " أتميدة " ورد إسمه في التحقيقات واستعجال ورود تقرير المعمل الكيماوى الخاص بالمتهم “السعيد عادل”.

 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم “أحمد أشرف” اثناء اختبائه باحدى الشقق السكنية دائرة قسم اول شبرا الخيمة بالتنسيق مع ادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية.

ضبط امن االدقهلية المتهم مدير امن ميت غمر

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