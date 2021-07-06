أماني الطويل: إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

أماني الطويل: إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات إن إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء بالمخالفة للقانون الدولي، موضحة ان هناك أطرافا إقليمية تدعم إثيوبيا للتأثير على مصر في مورد الحياة بالنسبة لها.



أمن الدقهلية يحرر طفلة من الخطف ويلقي القبض على الجاني

وأضاف أحد أهالى الدقهلية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن أهالى البلد أدركوا أنها طفلة مخطوفة، وتكاتفوا وقاموا بالإمساك بها وتم تسليم هذه السيدة للشرطة.



سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-7-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 6- 7-2021.



ما زال حارا بالقاهرة.. محمود شاهين يوضح حالة الطقس هذا الأسبوع

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأحوال الجوية تحسنت، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، مقارنة بالأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضى، ولكن ما زال هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة وأيضا ارتفاع درجات الحرارة.



مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 6-7-2021.



بقرب عيد الأَضحى.. قطاع التجارة الداخلية بالتموين يكشف عن أسعار اللحوم

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين خلال حواره فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات تصل لـ 85 جنيه، واللحوم البرازيلي بسعر 65 جنيه للكيلو، والدواجن بـ 37 جنيه.



أستاذ موارد مائية: لا توجد دراسات اقتصادية واجتماعية لـ سد النهضة

قال الدكتور هاني سويلم أستاذ موارد مائية بجامعة أخن الألمانية إن بيان وزارة الرى أمس لمجلس الأمن ردًا على بيان الجانب الإثيوبي الذي يخطر مصر ببدء الملء الثاني للسد كرد فعل طبيعي وسريع على ما تقوم به إثيوبيا، للتأكيد على إصرار اثيوبيا على الإجراءات الأحادية والملء دون اتفاق والذي يؤثر على مصر.



مستشار طبي: بروش كريم يعمل على توحيد لون البشرة

قال الدكتور أكرم غانم، مستشار طبي، إن بروش كريم يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها وعلاج الانتفاخات واخفاء حب الشباب.



لتجار الآخرة.. سعيد عامر: هذه هي أفضل مواسم التجارة الرابحة

وأضاف الدكتور سعيد عامر، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2، أن هذه المواسم يتسابق فيها أهل الخير، ومن أعظم هذه المواسم التى يستقبلها المسلمون هي أيام العشر الأوائل من ذى الحجة.



مسئول بـ التخطيط يوضح مفهوم تأهيل الكوادر الشبابية لـ العمل الإداري

قال الدكتور محمد علاء ، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن برامج تأهيل البرامج الشبابية لـ العمل الإداري ، يسير وفق إطار التدريب على القيام بأدوارريادية اقتصادية واجتماعية ، وليست فقط إدارية.