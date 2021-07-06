العثور على جثة طفلة غرقا بإحدى قرى الدقهلية
لقيت طفلة مصرعها غرقا بحوض لرى الأرض الزراعية بمنطقة " عزبة صقر" بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتبين انها اثناء لهوها سقطت بالمياه وتوفيت غرقا وتم إنتشالها بمساعدة الأهالي ونقلت إلى المستشفى
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة "ذكرى سعد السعيد سعد" (4 اعوام ) ومقيمة طرف أسرتها بمنطقة " عزبة صقر “ بندر السنبلاوين ( جثة هامدة ”.
بانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والدتها "إيمان إبراهيم السيد " 20-عاما ربة منزل قررت أنه اثناء لهو الطفلة بجوار حوض مغمور بالمياه لرى الأرض الزراعية خاصتهما إنزلقت قدماها وسقطت بالمياه وتوفيت غرقا وتم إنتشالها بمساعدة الأهالي ونقلها إلى المستشفى ، ولم تتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ورد تقرير ملتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية
تحرر عن ذلك المحضراللازم ، وتم العرض على النيابة العامة