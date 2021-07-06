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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة طفلة غرقا بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طفلة مصرعها غرقا بحوض لرى الأرض الزراعية بمنطقة " عزبة صقر" بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتبين انها اثناء لهوها سقطت بالمياه وتوفيت غرقا وتم إنتشالها بمساعدة الأهالي ونقلت إلى المستشفى


تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول  الطفلة "ذكرى سعد السعيد سعد" (4 اعوام ) ومقيمة طرف أسرتها بمنطقة " عزبة صقر “ بندر السنبلاوين ( جثة هامدة ”.
بانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والدتها "إيمان إبراهيم السيد  " 20-عاما ربة منزل  قررت أنه اثناء لهو الطفلة بجوار حوض مغمور بالمياه لرى الأرض الزراعية خاصتهما إنزلقت قدماها وسقطت بالمياه وتوفيت غرقا وتم إنتشالها بمساعدة الأهالي ونقلها إلى المستشفى ، ولم تتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ورد تقرير ملتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية
تحرر عن ذلك المحضراللازم ،  وتم العرض على النيابة العامة

غرق طفلة الدقهلية مدير امن جثة

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