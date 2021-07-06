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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمين عام الأعلى للمستشفيات الجامعية: لقاح كورونا قد يكون موسمي مثل الإنفلونزا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه مع تخطى تطعيم المصريين بلقاح كورونا نسبة ال40% من المصريين ، سيكون نسبة المصابين في مصر بالمستشفيات هي صفر.


وأضاف " عبد الغفار " أنه قد وصل عدد من تم تطعيمهم إلى أكثر من 4 ملايين، مشيرا إلى أنه ن الممكن أن يكون لقاح كورونا بشكل موسمي مثل لقاح الإنفلونزا.

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وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

 

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

 

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماصي كالتالي:

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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