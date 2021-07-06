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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هالة السعيد: انفقنا 1.7 تريليون جنيه على البنية التحتية وتحسين حياة المواطن

صدى البلد

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم ما تم صرفه على البنية التحتية للدولة خلال السنوات الماضية بلغ تريليون و700 مليار جنيه  حيث أنفقنا على كافة الأمور الخاصة بالبنية التحتية، والتعليم والصحة وغيرها، مؤكدة أن حجم الحوادث انخفضت 40% بسبب التحسن في شبكة الطرق.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "كان هدفنا ضمن استراتيجية البناء، أن نجعل مصر جاذبة للاستثمار، فنظرنا للتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر، وكل القوانين كان من المهم أن نعمل عليها، وفي نفس الوقت اهتممنا بعد انتهاء هذه المرحلة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، عن طريق مدارس ومنظومة تعليم جديدة كالمدارس التكنولوجية وجامعات تطبيقية، فمن الممكن أن نجد أن نسب البطالة في خريجي الجامعات أعلى من فئات أخرى، فبالتالي التعليم التقليدي لا يواكب سوق العمل، فكان لابد من تطوير منظومة التعليم نفسها".

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر سوق كبير وبها نسبة كبيرة من الشباب، لذا كان لابد من هذا التطوير، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة، فاليوم ندرب الشباب ونمكنهم، فلدينا معاني وزراء ونواب محافظين من الشباب، وهو أمر أحدث قدرا كبيرا من الانعكاس الإيجابي على الشباب.

وتابعت : "أما عن نتائج ما حدث، فقد كنا قبل كورونا مُحققين نموا بقيمة 5.6% حتى ديسمبر 2019، وحينما جاءت الجائحة في الربع الرابع من 2019، باعتبارها أقوى أزمة حلت علينا، ووفقا للتقديرات الاقتصادية فهي أقوى من أزمة الكساد الكبير، وشملت كل القطاعات حتى التي لم تتعرض لغلق كلي، ولكن كنا أفضل بكثير من مختلف دول العالم، وحققنا نموا بقيمة 3.6%".

وواصلت : "أول سبب لخروجنا بسلام من هذه الأزمة، أننا كنا خارجين من برنامج إصلاح اقتصادي فلدينا حيز مالي لاستخدامه وكنا قد انتهينا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فعملنا على أكثر من محور وقت الأزمة؛ الأول أن نتخذ إجراءاتنا الاحترازية قبل أن تصل الأزمة لمصر، وكان هناك مساندة مثل تأجيل المستحقات البنكية ومساندة البنك المركزي للسياسة النقدية وتخفيض سعر الفائدة، ومساندة الفئات المتضررة، فكان هناك توجيه من الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين الوزارات".

وتابعت: "البعد الثالث هو ضخ استثمارات فقمنا بعمل حزمة اقتصادية تنشيطية، فمصر اتخذت سياسات توسعية لتشغيل الاقتصاد وجعله يستمر ونتيجة لذلك كنا الدولة الوحيدة التي حققت نموًا بقيمة 3.6% فمعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس شرطا كافيا".

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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط هالة السعيد الاعلام ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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