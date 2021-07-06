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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: التحقيقات ستكشف السبب وراء أزمة الكهرباء في البلاد

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات ستكشف قريبًا الأسباب الكاملة وراء أزمة الكهرباء في العراق.

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية، إن القوات الأمنية تبذل جهودها لحماية أبراج الكهرباء، مضيفًا أن “سوء التخطيط والفساد والفوضى تركة ثقيلة في ملف الكهرباء في العراق”.

وتابع: “قواتنا الأمنية أحبطت عددا من المحاولات الإرهابية كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة”.

وأردف: “عملنا على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وما زالت الجهود مستمرة لزيادة الإنتاج وتذليل العقبات”.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تمكن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، من احباط محاولة لعناصر من داعش، لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن بيان، خلية الإعلام الذي نشرته اليوم الثلاثاء  "تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال عملية امنية واسعة وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الامن الوطني، من احباط محاولة لعصابات داعش الإرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

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