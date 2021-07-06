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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمات صحية في حياة ميار الببلاوى.. ممنوعة من الحركة وورم بالرحم ودعامة بالقلب

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى

آثارت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى ، حالة من الجدل الواسع  بعد الإعلان عن تعرضها مؤخرا لاصابات خطيرة نتيجة سقوطها أرضا داخل منزلها . 

 

ونرصد فى التقرير التالى تطورات الحالة الصحية لـ ميار الببلاوى. 

 

وتعانى ميار الببلاوى من عدم الحركة ، بسبب الاصابات التى لحقت بها بعد سقوط الدولاب الخاص بها على قدميها ، وهو الأمر الذى تسبب فى كسر فى القدم إلى جانب بعض الشروخ. 

 

ونصح الأطباء المعالجين للفنانة المعتزلة ميار الببلاوى، بعدم الحركة فى المرحلة الحالية مع ضرورة أن تلزم الفراش بشكل تام. 

 

ونشرت ميار الببلاوى، صورا للدولاب الذى وقع على قدميها وتسبب فى إصابتها معلقة : للى باعتنلى بيقولوا انتى كل حاجة تهوليها إيه يعنى ضرفه دولاب ، طيب دى ضرفة الدولاب إيه الجريمة أمى بتحب الخشب الأرو والأوض العمولة وبتعتز جدا بيها ، وبتقول دى بتعيش وملهاش دعوة بالموديل ، اتغير ولا لأ المهم ضرفة الدولاب محدش يقدر يشيلها، ولا الأدراج ، ولا حتى ملة السرير ".

 

وتابعت: "والله الضرفة دى النجار بيجيب البواب وواحد كمان علشان يشيلوها ، أنا مبدعيش أنا تعبت من نومة السرير ، بقالى شهور كل ما أقوم يوم أنام شهر ، مش قادرة اتحرك للى يعرفنى يعرف إنى اكتف جدا ، والله نفسى أقوم علشان أمى وابنى ومحدش بيخدم حد ومحدش بيستحمل حد، يارب ماتحوجنى يارب رضيت بقضائك، فلا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، ويا شمتانين أنا مبأذيش حد ولا بغضب ربنا لأى سبب وشماتتكم فيا ربنا عالم بيها  حسبى الله ونعم الوكيل”. 

 

بداية الأزمة 

 

نشرت الفنانة ميار الببلاوي ، صور جديدة لها عبر حسابها بموقع فيسبوك، من داخل المستشفى عقب إصابتها بكسر في قدمها، وإجرائها عملية جديدة بعد مرور أقل من شهر على أزمتها الصحية الأخيرة.

 

وقالت ميار الببلاوي في منشورها:" أسفة لبشاعه المنظر، وعارفة إنكوا زهقتوا مني  بس والله ماعارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك".

 

وأوضحت ميار الببلاوي حقيقة الحادث الذي تعرضت له قائلة:"بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي  كسرتلي أربع صوابع وصابعي الكبير تهتك تماما وعملت عمليه شالولي الضافر.. دي  رجلي الشمال".

 

واستطردت:" رجلي اليمين  كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا.. بس الحمد لله متكسرش..  ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر.. مكسوفة أقول ادعولي بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة إنكم زهقتوا مني بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".

ميار الببلاوى

مرض ميار الببلاوى 

ولم يكن إصابة ميار الببلاوى ، أمرا عابرا ، بل تعرضت قبلها إلى عديد من الاصابات حيث أجرت عديد من العمليات الجراحية بسبب مرضها وخضعت لعملية جراحية في منتصف يونيو الماضي، ونشرت مقطع فيديو لها قبل خضوعها لعملية جراحية،عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وظهرت  في الفيديو وهي تستعد للعملية، وارتدت "كمامة" وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

ميار الببلاوى

 

ونشرت نجل الفنانة ميار الببلاوي صورة لوالدتها عبر حسابه علي " فيسبوك"، بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلق عليها :"الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرا يارب".

 

ميار الببلاوى

 

وردت  ميار على هذة الشائعات عبر حسابها  على موقع "فيسبوك وكتبت ": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته".

 

وتابعت: "اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد".

 

كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، عن إجرائها عملية جراحية مؤخرا، لإزالة ورم في الرحم، مطالبة بالدعاء لها، وقالت ميار عبر صفحتها على فيسبوك: “أطلب دعواتكم جميعا، أنا الحمدلله بخير، وتم إزالة ورم في الرحم”.

ميار الببلاوى

 

دعامة فى القلب 

كما أجرت ميار الببلاوى عملية فى القلب وتحديدا تغيير دعامة فى القلب وذلك فى نوفمبر الماضى والتى اجرتها فى أمريكا وأعلن ذلك ابنها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لافتا إلى تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة قائلًا: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم".

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