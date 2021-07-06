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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف أجواء امتحانات طلاب اللائحة القديمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أوضح الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، موقف طلاب اللائحة القديمة  من الامتحانات  . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية يعقد اليوم ثانى أيام امتحانات  اللائحة القديمة وستنتهى بعد أسبوع من بدئها مؤكدا على أن الامتحانات تعقد بنظام البابل  شيت. 

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بالكليات  التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسميةللكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت  نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

 

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرةبداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسيةالمختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الاونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

 

والجدير بالذكر ، ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كليةدار العلوم، لمناقشة عدد من الموضوعات حول تطوير الكلية ورفع كفاءتها، وذلك بحضور ومشاركةقيادات الكلية.

 

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة على مدار الـ 4 سنوات الماضية في مختلفالقطاعات التعليمية والبحثية والخدمية من خلال خطة استراتيجية موسعة، مشيرًا إلى إشادة الأمم المتحدة بالتقدم غير مسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وفي أكثر من ملف شملالتسامح والسلام وغيرها من الملفات.

 

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة على الاهتمامبالعلوم الإنسانية والاجتماعية بما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمنأفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في أن يقودها جناحا التقدموهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية ، وزيادة عدد المجلات الدوليةالصادرة من الجامعة.

جامعة القاهرة عميد اداب القاهرة رئيس جامعة القاهرة اخبار التعليم طلاب اللائحة القديمة

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